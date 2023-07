CIUDAD DE MÉXICO.- Casi todos se refieren a los cuatro jonrones permitidos en un inning por Julio Urías (5-4, 4.39), en su última actuación en San Luis, en la que se lesionó, para remarcar la inconsistente temporada del zurdo de los Dodgers.

Pero olvidan que antes de esa debacle, cinco días atrás, en Dodger Stadium, se lució a costillas de los Padres de San Diego (7 Ip, 3h, 2c, 0bb, 4k), para adjudicarse su quinta victoria, si bien admitió par de cuadrangulares.

Urías vuelve a la carga este sábado por la tarde en el Kauffman Stadium de Kansas City y le tocará “estreno” porque con casi 8 campañas en el Big Show, nunca ha lidiado con los Reales.

LUEGO del golpe de autoridad en Tijuana, ganando dos de tres a los Toros para convertirse en súper líderes de la Liga Mexicana, a los Diablos Rojos (37-18) les espera un fin de semana en apariencia tranquilo como anfitriones de los coleros norteños Rieleros de Aguascalientes (24-32).

Aunque habría que recordar que la única serie perdida en el Alfredo Harp Helú en 2023 por los dirigidos por Víctor Bojórquez fue frente al sotanero de la zona sur, los Piratas de Campeche.

Como que las cosas pintan mejor este año para los Pingos que no festejan un título desde 2014, en especial, por la baja cotización de los campeones defensores y por añadidura, sus verdugos en las pasadas tres finales del sur, los Leones de Yucatán.

OBSERVACIONES: Los Tigres de Quintana Roo fueron barridos a domicilio por el Águila de Veracruz, en el debut del mánager Carlos Gastélum, el tercero en el año de los felinos que ya tocaron fondo.

El ex ligamayorista Édgar González padece en serio en el tramo final de su trayectoria en la pelota: 0-1 y 10.80 con los Rieleros de Aguascalientes y 0-6 y 7.71 en la trinchera de los Piratas de Campeche.

UN día como hoy, en 2001: Los Gigantes de San Francisco superan a los Cardenales de San Luis, 5-4 , en el Día de Barry Bonds, quien pegó un doble y recibió tres bases por bolas.

Por los Cardenales, Mark McGwire se va de 4-0 y ahora tiene de 22-0.

También el 1 de julio de ese año: Los Orioles de Baltimore se imponen 11x3 a los Medias Blancas de Chicago, en el Día de Cal Ripken Jr., que aportó tres hits.

**“Para mi el beisbol fue una pasión con un punto de obsesión”.- Brooks Robinson.

EN seguidillas.- Joey Meneses (.283, 2, 39) pasa por un bache en el que se ponchó en seis de nueve turnos contra la serpentina de Seattle y Filadelfia... El lanzador Gerardo Carrillo languidece nuevamente en lo que sería otro ciclo perdido para él. No es visto desde dos relevos en la sucursal AA de los Nacionales de Washington, Senadores de Harrisburg, 11 y 14 de abril (2.1 Ip, 0h, 0c, 2bb, 1k)... Los Gigantes no dan señales respecto a las condiciones de Luis González, quien no ha participado en lo que va del actual ciclo tras una cirugía en la espalda.