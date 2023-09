CIUDAD DE MÉXICO.- El pítcher de los Dodgers, Julio Urías, no se presentó ayer a la Corte Superior de Los Ángeles en donde supuestamente iba a comparecer ante una jueza por la acusación de violencia doméstica.

Y la buena noticia para el lanzador, al menos en ese contexto, sería que no hay aún una denuncia sobre los hechos que se le imputan y en los que habría golpeado a su pareja.

De acuerdo a Ricardo López Juárez, de La Opinión de Los Ángeles, sólo el abogado del beisbolista asistió a la cita, pero no hizo declaraciones a los periodistas que esperaron a Urías hasta el cierre del tribunal.

Lo anterior revela que quienes solicitaron la intervención de la policía la noche del 3 de septiembre, a las afueras de un estadio de fútbol, fueron los testigos presenciales de la agresión, y no la víctima.

“La confusión y poca información ha impedido hasta el momento que se tenga una visión clara de los hechos”, dijo López Juárez en su reporte al diario.

LOS aficionados de cualquier parte del mundo de la pelota quisieran una “Champion Baseball League” encabezada por los campeones de la Serie Mundial y Serie de Japón.

Pero como eso no es posible, los yucatecos pasarán a la historia como los primeros “catadores” de un torneo que incluye a un club de una liga independiente estadounidense y el vencedor de la serie nacional de Cuba 2022, Alazanes de Granma.

Asimismo, los colombianos Caimanes de Barranquilla que sorprendieron ganando la Serie del Caribe en República Dominicana el año pasado y los anfitriones Leones que festejaron el título de la Liga Mexicana en 2022.

Total, que se trata de una competencia entre desfasados, aunque sea por un año, entre ellos, los Fargo-Moorhead Red Hawks, que también se coronaron en la Asociación Americana el verano anterior y que dirige un viejo conocido en Ciudad Obregón, Chris Coste.

El evento empezará hoy en el Kukulcán que casi siempre es una fiesta y culminará el venidero domingo con el choque por el banderín que disputarán primero y segundo del standing.

TAMBIÉN este día, en el estadio Alejandro Aguilar Reyes “Fray Nano” de la capital del país, se pondrá en marcha un cuadrangular que involucra a clubes de la Liga Mexicana del Pacífico que por primera vez jugarán en el antiguo D.F.

La actividad arrancará a la una de la tarde con el choque de los monarcas defensores Cañeros de Los Mochis y Venados de Mazatlán y a las 19 horas, Charros de Jalisco contra Sultanes de Monterrey.

Equipos de la LMP ya se han exhibido en Baja California Sur, Michoacán, Guanajuato, Reynosa, Chihuahua, Nayarit y Colima. Y próximamente habrá dos series oficiales en Saltillo, Coahuila.

UN día como hoy, en 1988: Orel Hershiser, de los Dodgers de Los Ángeles, lanzó diez innings en blanco contra los Padres de San Diego y extiende su racha de entradas en ceros a 59, rompiendo el récord establecido por Don Drysdale en 1968.

Hershiser se va sin decisión en una jornada en la que los Padres se imponen 2x1 con un jonrón de dos carreras de Mark Parent, en el fondo del décimo sexto episodio contra Rick Horton.

**“Nadie me quería. Los scouts me dijeron que fuera a la escuela y que me olvidara del beisbol. Los entrenadores decían: ‘Nunca lo vas a hacer’. Aprecio su honestidad porque creo que cuando alguien te dice algo que tal vez no te guste, debes usarlo como combustible para motivarte”. – Mike Piazza.

EN seguidillas.- Javier Assad (5-3, 3.07) no volverá a abrir para los Cachorros de Chicago en lo poco que falta para el cierre de hostilidades... El jardinero de los Charros, Alejandro Osuna, ha sido seleccionado por los Rangers de Texas para la Arizona Fall League en puerta. El hermano de Roberto Osuna batea .259 con 5 jonrones, 35 empujadas y 16 robos en clase A avanzada... En ese tenor, los Astros de Houston enviarán al circuito diseñado para los mejores prospectos al serpentinero poblano, Jaime Meléndez, quien registra 2-0 y 5.59 en Corpus Christy (AA).