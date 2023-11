CIUDAD DE MÉXICO.- En cuanto cayó el out 27 del último juego de la Serie Mundial, las proclamas de agentes libres surgieron por doquier en el anchuroso espectro de Grandes Ligas, destacando dos nombres: Clayton Kershaw y Julio Urías.

Eso significa, al margen de la situación del sinaloense, que en estos momentos los Dodgers de Los Ángeles no tienen de su lado al 1 y al 2 de su rotación abridora en años a la mano, cuando hubo alternancia en la posición de número uno.

La partida del americano a predios circunvecinos está por verse, sobre todo después de someterse a una operación en el hombro que tantos problemas le ha ocasionado.

No así la realidad del “culichi” que en el peor de los casos, cambiaría de aires si no hay veto de por medio, porque es un hecho que su otrora idolatrada fachada no es bien vista en la urbe californiana y alrededores.

Al respecto, nótese el silencio absoluto sobre el estado de cosas en torno a Urías, cuyo expediente al menos en los medios de comunicación y redes, quedó en dos actos.

Lo agarraron infraganti con su pareja sentimental a las afueras de un evento pambolero y, para beneplácito del público aplaudidor, no compareció a la corte de Los Ángeles que no había conocido delito que perseguir.

OBSERVACIONES: El actual líder de bateo de la Liga Mexicana del Pacífico, el México americano Alfonso Rivas, de los Naranjeros de Hermosillo, fue reclamado vía “waivers” por los Guardianes de Cleveland.

El veterano relevista Jesse Chávez (1-0), quien en su cuarto verano con los Bravos de Atlanta tuvo una efectividad de 1.56 en 36 apariciones, se encuentra entre los más de 100 agentes libres. A los 40 años va por su décima organización.

UN día como hoy, en 1977—Los Yaquis de Ciudad Obregón pusieron fin a una racha de 43 innings sin anotar, pero igual pierden ante Águilas de Mexicali, 6x4, en el “nido”. Ernesto Córdova superó a Néstor Espinoza.

El miércoles 4 de noviembre de 1981-- Los Filis de Filadelfia anuncian que el México Americano Pat Corrales será el manager del club la próxima temporada, reemplazando a Dallas Green, quien renunció para convertirse en el gerente general de los Cachorros de Chicago.

**“Babe Ruth fue un gran jugador, sin dudas, pero Ty Cobb fue aún mejor. El Bambino podía descerebrarte, pero Cobb te volvía loco”.- Tris Speaker.

EN seguidillas.- Los Charros de Jalisco no se ocuparon en anunciar a su nueva contratación, el tercera base de liga independiente, James Nelson (.167, 0, 0). Pegó 30 jonrones y mandó a la goma a 82 en la Frontier League... Recién desempacado de los Juegos Panamericanos, el Novato del Año del anterior ciclo, el jardinero de los Charros, Fernando Villegas, recibió en Los Mochis el anillo del campeonato de los Cañeros, a quienes reforzó desde el primer playoffs y hasta la Serie del Caribe... En ese tenor, la directiva de los verdes buscará la manera de entregar esa joya a los ausentes Bruce Maxwell, aparentemente retirado, y al manager venezolano José Moreno, en tanto otros dos los refuerzos, el “Champion bate” Roberto Valenzuela (Monterrey) y el pitcher Manuel Barreda (Culiacán), están en la agenda... Los Naranjeros develaron en la explanada del estadio Fernando Valenzuela, con el homenajeado de cuerpo presente, una figura gigante (bobblehead) de Vinicio Castilla.