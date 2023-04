CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dos exitosas actuaciones en casa contra los Diamondbacks de Arizona y los Rockies de Colorado, Julio Urías (2-0, 1.50) tendrá este lunes su primera apertura en el camino, ahí nomas tras lomita, en San Francisco, escenario de exhibiciones de postín del zurdo.

En las más recientes, en 2022, naturalmente, ganando tres de cuatro en el parque con vista a la Bahía y en total cuatro de cinco con un microscópico 0.90 de efectividad, 30 chocolates y sólo 3 bases por bolas en 30 innings.

Urías, quien tiró seis capítulos en sus asignaciones en Dodger Stadium, parece en su mejor forma física no obstante lo temprano del recorrido y su flojo desempeño en sus dos inicios en el Clásico Mundial.

LA directiva de los Sultanes de Monterrey, de la Liga Mexicana del Pacífico, reconocen que con el arribo de Vinny Castilla al mando pretenden un golpe publicitario que no dieron con su anterior piloto, Gerardo Álvarez, quien, sin embargo, los calificó en tres campañas, incluyendo dos semifinales.

Con Castilla, quien previamente dirigió dos ciclos a los Naranjeros, está garantizado el glamour que atrae a la gente, un asunto pendiente en la oficina regia, además de su experiencia como piloto, si bien corta, efectiva.

El ex toletero sólo ha dirigido en la LMP a los Naranjeros, a quienes llevó a semifinales en 2008-2009 como reemplazo del galardonado Francisco “Paquín” Estrada y a un subliderato global en 2019-2020 que se malogró con tempranera caída en playoffs ante los Venados de Mazatlán.

Castilla, en la actualidad ejecutivo—asistente del gerente general—de los Rockies de Colorado, fue el segundo mánager de la selección mexicana en el Clásico Mundial 2009, donde avanzó y cayó en primera ronda frente a Cuba.

ROBERTO Osuna (0-0, 0.00) logró el domingo su segundo rescate para los Halcones de Softbank, retirando en cuatro hombres y un hit, en una victoria 3x1 sobre los Leones de Seibú.

El ex ligamayorista, quien ha aprovechado dos oportunidades de bajar la cortina, lleva tres relevos en blanco de un inning cada uno, con 3 chocolates y control perfecto.

Los Halcones encabezan la tabla de posiciones de la Liga del Pacífico tras triunfar en seis de ocho desafíos, ciertamente en los primeros escarceos de un largo calendario de 140 fechas.

UN día como hoy, en 2000 -- En el cumpleaños número 50 de su padre, Ken Griffey, Jr. se convierte en el jugador más joven, con 30 años y 141 días, en conectar 400 jonrones en su carrera, superando la marca anterior establecida por Jimmie Foxx, quien tenía 30 años y 248 días.

**“Habla con las personas. Ve por otro camino. No te mates. No vale la pena y yo soy un gran ejemplo. No importa lo mal que parezca en ese momento, ábrete camino. ¿Quién sabe cómo va a resultar tú vida?”.- Ken Griffey Jr.

ENTRE suspensivos.- Por primera vez en muchas lunas, Joey Meneses (.216, 0, 1) se quedó en la banca, mientras los Nacionales de Washington perdían 7 a 6 en Colorado... Esteban Quiroz (.200, 0, 1) está batallando en su debut en la sucursal AAA de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley, donde hace causa común con Jesús Cruz, quien no ha tolerado carrera en dos cotejos... La jornada de mayor duración en la era del reloj la reportaron de Anaheim, 3 horas y 31 minutos, en un duelo de garrotazos favorable a los visitantes Azulejos de Toronto, 12-11, en 10 tandas.