La tragedia de la familia Peete y los Cardenales

CIUDAD DE MÉXICO._ Lastimado de una pierna, el único extranjero en el orden al bat de los Naranjeros de Hermosillo, el ex bigleaguer Addison Russell (.248, 4jrs., 20cp), también pasó a engrosar la lista de enfermos en una campaña de muchos lesionados en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El ganador de la Serie Mundial de 2016, con los Cachorros de Chicago y que en el verano actuó con los Acereros de Monclova (.319, 8jrs., 47cp), había sido el más consistente del club, participando en 40 de 42 juegos del club.

Niko Vázquez (.181, 0, 5), la manzana de la discordia en el conflicto que le costó el empleo al mánager Juan Navarrete, el 9 de noviembre, ocupó el lugar de Russell en el róster a disposición de Juan Castro.

UN día como hoy, en 1956: El jardinero Charlie Peete, quien pretendía convertirse en 1957 en el primer jugador negro de todos los días en la historia de los Cardenales de San Luis, muere en un accidente aéreo en Caracas, Venezuela.

Peete, que había aparecido en 23 juegos con San Luis en 1956, viajaba para jugar beisbol invernal, cuando un avión comercial se estrelló en una montaña cercana al aeropuerto. No hubo sobrevivientes entre los pasajeros, incluidos esposa y tres hijos del pelotero.

Decidido a adquirir fogueo en invierno, Peete firmó primero para los Elefantes de Cienfuegos del beisbol cubano, donde se encontró con los ligamayoristas Camilo Pascual y Pedro Ramos, pero no convenció y fue dado de baja.

Lo contactaron entonces los Industriales de Valencia, en la liga venezolana, que lo querían de inmediato. Pudo haber volado de Cuba a Venezuela, pero optó por regresar a Estados Unidos para encontrarse con su esposa, Nettie, y sus hijos Ken, Karen y Deborah, y llevarlos a Sudamérica con él.

A las 10 pm., el 26 de noviembre, la familia Peete abordó el avión en el aeropuerto Idlewild de Nueva York. Debían llegar a Caracas alrededor de las 7 a.m. del 27 de noviembre, pero el aparato se desplomó en medio de una tormenta que limitaba la visibilidad.

El sábado 27 de noviembre de 1982: Eleno Cuén, de los Ostioneros de Guaymas, lanza un juego sin hit ni carrera en 9 innings y derrota 6x0 a los Algodoneros en el estadio Francisco Carranza Limón de Guasave.

Fue el segundo sin hit ni carrera en noches consecutivas en Guasave y tercero al hilo en la LMP. El viernes 26, Fernando Arroyo, de los Algodoneros, lo consiguió en 7 entradas (2-0) sobre Águilas de Mexicali y el día 25, Carlos Ibarra, de los Naranjeros de Hermosillo, igualmente en 7 innings, contra los Yaquis de Ciudad Obregón, en el estadio Héctor Espino.

**”A veces un ganador es simplemente un soñador que nunca se rindió”: Anónimo.

OBSERVACIONES: Con las Golondrinas de Yakult en ventaja 3-2, este sábado reanudan la serie final en Japón, en la que el poblano César Vargas (2.1 Ip, 2h, 1c, 3bb, 2k) ha tenido acción en dos juegos como relevista de los Búfalos de Orix.

Buster Posey (.304, 18jrs., 56cp) dijo adiós como “Regreso del Año” en la Liga Nacional. Trey Mancini (.255, 21jrs., 71cp), designado como tal en la Liga Americana, todavía espera dar mucha guerra tras superar un cáncer de colon. El cátcher de los Gigantes de San Francisco decidió no jugar en 2020 por temor al Covid-19, mientras el jardinero de los Orioles de Baltimore, soportaba el suplicio de las quimios.

EN seguidillas.- El zurdo Édgar Torres (3-1, 4.30) y el derecho Mitch Lively (0-1, 3.34) también llevan tiempo en el taller de reparaciones de los Venados de Mazatlán... Los Tomateros de Culiacán han perdido tres de cuatro series en la segunda vuelta y a mitad de semana, recibiendo dos tundas de los Mayos de Navojoa... Regados y barridos en Mexicali, los Cañeros de Los Mochis (3-9) empezarán a quemar sus últimos cartuchos en la serie que hoy inician en casa ante los Sultanes de Monterrey (6-5)... Los verdes no han aprovechado las cinco aperturas de Édgar González, quien registra 1-1 y 2.00 en carreras limpias, después de 0-2 y 7.07 en cinco para los Sultanes. El ex ligamayorista no estará disponible para encarar a sus ex compañeros, porque abrió el jueves en Mexicali.