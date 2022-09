CIUDAD DE MÉXICO._ Luis Cessa (3-2, 4.97) ofreció a los Rojos su mejor actuación en el rol de abridor (5.2 Ip, 3h, 2c, 0bb, 8k) y los de Cincinnati correspondieron anotando cuatro veces entre el séptimo y el noveno inning, para salvarlo de la derrota.

La acción en la tradicional jornada diurna de los días en que los Cachorros solamente jugaban por las tardes en el Wrigley Field, antes de que el comisionado Pete Ueberroth los obligara a poner luces en el vetusto parque, en 1988.

Cessa se encontraba con un pie en las regaderas cuando sus compañeros remontaron un 0-2 a los relevistas de casa, incluido el yucateco Manuel Rodríguez (1-0, 1, 3.00), quien toleró una rayita en el octavo tramo.

Previo al cotejo, presenciado por 23,910 personas, los Rojos enviaron a rehabilitación a su sucursal AAA, Louisville Bates, a Daniel Duarte, aunque no están seguros de poder contar con sus servicios en la recta final del calendario.

¿La razón? Necesita muchos innings para ponerse en forma porque trabajó sólo dos y dos tercios (3h, 3c, 3bb, 2k), en su sorpresivo debut ligamayorista en abril, consiguiendo un lugar en el róster para el “Opening Day”.

LAS redes sociales se pusieron a tope, ayer, con lo que vio o se enteró del diario acontecer en el mundo entero, la reina de Inglaterra, Isabel II, fallecida en Escocia, a los 96 años.

Sin embargo, les faltó mencionar la “London Series”, 29 y 30 de julio de 2019, donde los Yanquis de Nueva York le metieron dos toletizas, estilo Liga Mexicana, a los Medias Rojas de Boston.

Ustedes se acuerdan: 17x13 y 12x8, en sendas veladas que duraron más de 4 horas en un inmueble acondicionado para el juego de pelota y que atestiguan 118 mil 718 hombres y mujeres, entre conocedores y profanos curiosos.

TRES de tres: En una jornada de 18 inatrapables de los Nacionales de Washington en San Luis, Joey Meneses (.328, 7, 18) se fue en blanco en cuatro turnos, pero remolcó una con un globo al prado de la izquierda. El sinaloense ha pegado hits en 27 de sus 32 juegos en las Mayores.

Si no hay cambios de última hora, mañana sábado, “triple programa nacional”: en Oakland, por ahí de las 14 horas—tiempo del Pacífico-- Adrián Martínez (4-3, 4.37) contra los Medias Blancas; por la tarde, en Houston, José Urquidy (13-5, 3.51), como anfitrión de los Angelinos y su “fenómeno” Shohei Ohtani (11-8, 2.58), y en la noche, los Dodgers y Julio Urías (15-7, 2.29) en San Diego.

Los Rojos propinaron el primer revés en el Big Show al novato de los Cachorros, Javier Assad (5.1 Ip, 4h, 4c, 1bb, 6k), quien no obstante, mantiene un decente 2.93 en carreras limpias.

UN día como hoy, en 1965: Sandy Koufax lanzó un juego perfecto contra los Cachorros, ponchando a 14, y una carrera sucia hace diferencia desde el quinto inning al ganar los Dodgers 1x0 en Los Ángeles.

El perdedor, Bob Hendley, sólo admitió un hit en 8 innings que no incidió en el score: Lou Johnson negoció boleto, avanzó por sacrificio de Ron Fairly y anotó por tiro errático del receptor Chris Krug, después de robarse la tercera almohada.

El martes 9 de septiembre de 1981: Los Diablos Rojos logran épica reacción, ganando los juegos seis y siete a los Broncos en Reynosa, para obtener su título 9, el decisivo 4x3. Ramón Arano se adjudicó el triunfo y cayó Diego Seguí.

**”El pitcheo es el arte de infundir miedo.“- Sandy Koufax.

EN seguidillas.- Con Christian Villanueva y José Manuel Rodríguez a la cabeza, los campeones Charros de Jalisco abrieron ayer su campo de prácticas en el Panamericano de Zapopan. El ex bigleaguer no participó en verano, con los Sultanes de Monterrey, luego de una operación en el codo derecho, y el veterano camarero abandonó a los Saraperos de Saltillo a finales de junio debido a problemas de salud... En Japón, Roberto Osuna (3-0, 6, 0.78) tuvo el jueves una salida de mantenimiento, lanzando un episodio (0h, 0c, 0bb,1k), en cómoda victoria de los Marinos de Chiba Lotte (10) sobre los Luchadores de Nippon Ham (2)... Al igual que su compañero Rico Noel en el ciclo de la pandemia, el pítcher Derrick Loop rompió con los Tomateros de Culiacán, escribiendo en Twitter que no se arregló en términos financieros. No lo volverán a ver de guinda.