CIUDAD DE MÉXICO._ La nueva contratación de los Algodoneros de Guasave, el pítcher venezolano, Franklin Morales, ganó dos anillos de Serie Mundial, pasando casi inédito, pero puede presumir lo que varios inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown no consiguieron.

En 2013, sin participar, con los Medias Rojas de Boston que dieron cuenta de los Cardenales de San Luis. Y en 2015, sacando solamente un out para los Reales de Kansas City, contra los Mets de Nueva York.

En 2007, también vivió el ambiente único del Clásico de Otoño, aunque del lado de los perdedores Rockies de Colorado, y en dos juegos sintió el rigor de los Medias Rojas (3 Ip, 7h, 7c, 1bb, 1k) que barrieron a los de Denver.

El zurdo de 35 años trabajó en la Liga Mexicana en 2017 con los Acereros de Monclova y en 8 juegos, seis como abridor, tuvo 6-0 y efectividad de 1.62, ponchó a 27 y caminó a 12 en 39 entradas.

EN lugar de botarlo, al estilo latino, porque en 2021 perdió 102 juegos y en tres campañas tiene foja de 160-224, los Rangers de Texas extendieron contrato hasta 2023 al mánager Chris Woodward, uno de los dos vigentes en Grandes Ligas que en su época de jugador actuaron en la Liga Mexicana del Pacífico.

Eso se presta para la muy aislada y fácil trivia de este espacio: ¿Con quiénes el ex bigleaguer y quién el otro que en una permanencia oficial en Monterrey habló maravillas de su estancia en la hoy Liga Arco?

Respuesta: Woodward fue parte de los Venados de Mazatlán en 2007-2008 (.296, 1, 8) y 2008-2009 (.238, 1, 8) y su colega de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, de los Cañeros de Los Mochis en 1998-1999 (.272, 2jrs., 18cp y 20 robos).

UN día como hoy, en 1983: El jardinero de los Mets de Nueva York, Darryl Strawberry, rompe el bastión de cuatro años seguidos de los Dodgers de Los Ángeles en el premio al Novato del Año de la Liga Nacional, convirtiéndose en el primero ajeno a los californianos, desde Bob Horner (Atlanta) en 1978.

Los lanzadores Rick Sutcliffe (1979), Steve Howe (1980) y Fernando Valenzuela (1981) y el segunda base Steve Sax (1982) pusieron por las nubes las canteras de los Dodgers.

El domingo 21 de noviembre de 1965: el estelar de los Cañeros de Los Mochis, José Peña, sólo permitió cuatro hits en 9 entradas, pero todos jonrones, al caer 5x2 frente a los Yaquis de Ciudad Obregón y Fred Wall.

**”El único lugar en el que he encontrado paz en mi vida es en la iglesia. Le debo mi vida a Dios”: Darryl Strawberry.

EN seguidillas.-Tras actuar en 8 juegos (.200, 0, 8), la máxima atracción en la Liga Dominicana, Albert Pujols, se tomó algunos días para arreglar asuntos personales. Los Leones del Escogido esperan contar con sus servicios para el próximo martes... Ichiro Suzuki (2001) y Shohei Ohtani (2022) no son los únicos japoneses con un trofeo MVP. En 2009, cuando los Yanquis de Nueva York ganaron su cetro más a la mano de Serie Mundial, Hideki Matsui resultó el más valioso, bateando .615 con 3 jonrones y 8 remolcadas ante los Filis de Filadelfia... El mensaje de la directiva de los sotaneros Cañeros para sus aficionados que no los han abandonado, es que todavía no bajan la guardia. Kyle Fiedrichs, serpentinero con etiqueta AAA de los Atléticos de Oakland, se agregó al plantel esmeralda.