Llegaron Roberto Osuna

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que lo ascendieron a la gran carpa, el 7 del mes patrio en curso, los Orioles de Baltimore se han ocupado del lanzador de los Tomateros de Culiacán, Manuel Barreda (1-0, 13.50), derecho de doble nacionalidad muy apreciado por los aficionados “culichis”.

Cinco días después, lo devolvieron a la antesala (AAA), y una semana más tarde, lo colocaron para asignación y sus implicaciones, incluido, reclamo de cualquiera de las organizaciones conocidas de Grandes Ligas.

Finalmente, ayer se supo que lo han retenido al menos lo que resta del ciclo 2021, muy poco en las menores, regresándolo a la principal filial, Norfolk Tides, donde registra 2-2, un salvado y 3.99 en carreras limpias, con 39 ponches y 11 boletos en 30 innings y un tercio.

LOS Charros de Jalisco, que este fin de semana jugarán en Reynosa contra los Sultanes de Monterrey, ya cuentan en filas con sus estelares nacionales—entre ellos Roberto Osuna--, excepto el cátcher Gabriel Gutiérrez.

El caso de Gutiérrez se ha manejado con un hermetismo a ultranza, al extremo de que su nombre no apareció en la lista de invitados a los entrenamientos y no se le ha mencionado en las redes del club, como si el ex prospecto de los Dodgers de Los Ángeles hubiese cometido los 7 pecados capitales.

No es difícil suponer las causas del distanciamiento, ya no digamos con la directiva que con sus problemas legales y morales tienen suficiente, sino con el gerente deportivo Raymundo Padilla, quien ya pudo integrar al escurridizo Osuna.

El tercera base Christian Villanueva fue la novedad de ayer en las prácticas en el estadio Panamericano que volverá a abrir sus puertas a los de luneta y gayola, la noche de inauguración y en las subsecuentes, luego de un invierno de forzoso encierro a piedra y lodo, diría el clásico.

OBSERVACIONES: A partir de que se hizo cargo en el noveno inning de los Cardenales de San Luis, Giovanny Gallegos (5-5, 12sv, 3.18 pcl) va de 10-10 en situación de rescate, con 18 chocolates y 3 bases por bolas en 11 innings y dos tercios.

Con 71 impulsadas, más las que se acumulen, el utility de los Cerveceros de Milwaukee, Luis Urías (.251, 21, 71), es el octavo paisano, incluidos los México americanos, con esa cantidad o más en una campaña en la historia de las mayores: Aurelio Rodríguez, Jorge Orta, Vinicio Castilla, Adrián González, Erubiel Durazo, Rod Barajas y Jorge Cantú.

UN día como hoy, el miércoles 24 de septiembre de 2003, Esteban Loaiza (20-9, 2.96) se convirtió en el tercer mexicano de todos los tiempos con 20 victorias en una campaña de MLB, al imponerse los Medias Blancas de Chicago, 9-4, a los Yanquis de Nueva York.

Fernando Valenzuela (21-11, 3.14) y Teodoro Higuera (20-11, 2.79) lo consiguieron en la temporada de 1986, tirando para los Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee, respectivamente.

Eventualmente, Loaiza logró otro triunfo para compartir la marca aún vigente para un pitcher azteca con el zurdo Valenzuela.

**“Soy un caballo... he estado por ahí... He lanzado en situaciones difíciles... Si necesitamos hacer eso, soy capaz de hacerlo”: Esteban Loaiza.

EN seguidillas.- En un escenario de contrataciones de importados LMB y cubanos procedentes de la serie nacional, los Sultanes de Monterrey anunciaron al pitcher abridor estadounidense, Frank Duncan, activo en 2021 en AA (2-3, 2.76) y AAA (5-3, 4.19), en fincas de los Rockies de Colorado... Por su parte, los Tomateros proclaman la repetición del jardinero antillano Yoelkis Guibert, y Águilas de Mexicali firmaron al relevista panameño Enrique Burgos, quien rindió y bien con los subcampeones Leones de Yucatán (1-0, 2.22) y también en 2019-2020 para los Yaquis de Ciudad Obregón (1-0, 1.04)... Los Naranjeros de Hermosillo recibieron en su campamento alterno, en Tucson, Arizona, al jonronero del beisbol coreano, Roberto Ramos, convaleciente de una lesión en la espalda que lo sacó de circulación en el frente asiático a mitad del camino en 2021.