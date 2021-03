Los asiáticos vuelven a poner el ejemplo

CIUDAD DE MÉXICO._ En la Liga de Taiwán se puso en marcha el calendario del beisbol asiático y, de hecho, en el bloque de los circuitos más importantes en el ciclo primavera-verano que, propiamente, se extenderá hasta los balbuceos del otoño.

Después de los chinos separatistas de la isla de Formosa, será el turno de los coreanos (KBO), tan pronto como el próximo sábado y que incluye la confirmación de la alternativa del sonorense Roberto Ramos, autor de 38 macanazos y 86 impulsadas, en la trinchera de LG Twins, versión 2020.

Y para la semana venidera, el vienes 26, van los japoneses en su modalidad estilo Big Show, echando a andar las ligas Central y del Pacífico, en donde por primera vez en casi dos lustros no participarán mexicanos.

La buena racha en el competitivo beisbol arrancó en 2014 con el jugador de cuadro Luis Alfonso Cruz y el lanzador Luis Alonso Mendoza, quienes se mantuvieron cuatro temporadas seguidas.

El “Cochito” (.244, 43 jrs., 176 cp) oriundo de Navojoa, ganó un guante de oro y fue convocado al Juego de Estrellas y el veracruzano (27-38, 3.83) resultó pieza clave en la conquista del campeonato 2016 de los Luchadores de Nippon Ham.

En todos estos años, comieron sushi y takoyaki, por estricto orden de aparición: Agustín Murillo (.313, 1, 2), Rakuten (2015), Japhet Amador (.250, 52 Jrs., 126 cp), Rakuten (2016-2018)), Ramiro Peña (.216, 0, 2), Hiroshima (2017), Efrén Navarro (.264, 3 jrs., 27), Hanshin (2018-2019), Joey Meneses (.206, 4, 14), Orix (2019) y Christian Villanueva (.222, 14, 43), Yomiuri (2019) y Nippon Ham (2020).

UN día como hoy, el sábado 18 de marzo de 1916, nació Hiram Bithorn, el primer puertorriqueño en jugar en Grandes Ligas y cuya memoria se honra en la marquesina del principal estadio en su país.

Derecho de explosivo temperamento, se presentó en el mejor beisbol del mundo en 1942 con los Cachorros de Chicago, compilando 34-31, 5 salvados y 3.16 en cuatro campañas, una en las filas de los Medias Blancas.

Bithorn tuvo una muerte violenta en México y en circunstancias confusas. El 29 de diciembre de 1951, en Mante, Tamaulipas, tras una discusión, un policía le pegó tres balazos que le quitaron la vida el 1 de enero de 1952, en un hospital de Ciudad Victoria.

El agente, Ambrosio Castillo Cano, recibió una condena de apenas 8 años en prisión y respecto a qué hacía Bithorn en Tamaulipas, algunos de sus biógrafos consignan que era umpire en la Liga del Pacífico (?).

**”Yo puedo sacar a cualquier hombre vivo”. Johnny Bench.

OBSERVACIONES: El mánager de los cuatro títulos en la Serie del Caribe, el más reciente en Mazatlán 2021, el dominicano Félix Fermín, disputará al frente de los Generales de Durango, la “Copa San Luis Potosí 2021”, y entre sus activos contará con el campeón de bateo en 2019, el venezolano Daniel Mayora.

También a los carabineros Carlos Paulino y Aneury Tavárez y del elenco nacional, el ascendente jugador de cuadro, Moisés Gutiérrez. La escuadra norteña jugará contra los Rieleros de Aguascalientes, 30 de abril, 1 y 2 de mayo. (Édgar Piña)

Desplazados por el carrusel de extranjeros y México americanos, los veteranos serpentineros Walter Silva, Jorge Luis Castillo y Salvador Valdez, no tienen equipo a menos de un mes de la apertura de los 17 campos de entrenamientos que se alinearán con el “mini camp” de los campeones Acereros de Monclova, abierto el 1 de marzo.

NOTAS (Spring Training).- El invitado fuera de róster de los Rays de Tampa Bay, Esteban Quiroz, no ha conectado hits en 8 juegos y 11 turnos en la Toronja. En el mismo escenario de Florida, Alex Verdugo (.100, 0, 1) e Isaac Paredes (.150, 1, 4), van de 11-0 en sus recientes cinco juegos... A pesar de que ha respondido, el mánager de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo, ha puesto poca atención al zurdo Miguel Águilar, quien no ha admitido rayitas en tres innings (2k, 2bb), cediendo par de hits....Carlos Soto es uno de los nueve receptores en el campamento de los Cardenales de San Luis, cinco de ellos, incluyendo al mochitense, fuera de róster y con poca actividad en los juegos de exhibición. Soto no había consumido turno.