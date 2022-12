Los Filis hacen

CIUDAD DE MÉXICO.- En ruta a levantar la mejor cosecha de su carrera en la Liga Mexicana del Pacífico, Wilmer Ríos (6-2, 2.24) ya empató su máximo total de triunfos en una campaña, impuesto en 2021-2022, establecido como abridor de los Naranjeros de Hermosillo.

El sinaloense es hasta el momento el más consistente del circuito con cinco victorias consecutivas y poco más de 64 innings en 10 aperturas, de las cuales, en una tiró 8 y dos tercios, cuatro de siete, dos de seis y tres de cinco.

Sólo Javier Solano, de los Charros de Jalisco, acumulaba una carga de 60 o más capítulos, seguido por Manuel Barreda (55.2) y Casey Harman (54), de Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán, respectivamente.

La genética de Ríos—su papá Jesús Ríos casi siempre terminaba lo que iniciaba en ambas ligas—lo proyecta como un serpentinero de aguante, acorde a los nuevos tiempos en los que quien lanza 6 ó 7 innings es un fenómeno.

TRAS las contrataciones fallidas de Jon Singleton y Narcisco Crook, la directiva de los Charros de Jalisco finalmente metió al campo a un segundo extranjero ofensivo en la actual campaña: el cátcher, primera base y jardinero dominicano, Wilin Rosario, un ex ligamayorista.

Rosario, quien debutó en Los Mochis, viene de la Liga Venezolana, donde rindió para las Águilas de Zulia (.246, 0, 9), y el pasado verano bateó .413 con 5 home runs y 29 remolcadas en 27 juegos con los Mariachis de Guadalajara.

Los campeones vigentes sólo han jugado con un importado en el orden al bat en la presente edición—despegaron con el cubano Dariel Álvarez--, apostando a una base nacional en el papel de primer nivel, pero que perdió “punch” con el anticipado retiro de José Manuel Rodríguez y la inhabilitación de Japhet Amador.

UN día como hoy, en 1978: Después de dieciséis años con los Rojos de Cincinnati, Pete Rose firma un contrato de cuatro años y 3.2 millones de dólares con los Filis de Filadelfia.

Otros equipos que persiguieron a “Charlie Hustle” incluyen a los Mets, Bravos, Piratas y Reales. El acuerdo convierte temporalmente a Rose en la atleta mejor pagada en deportes de equipo.

El vienes 5 de diciembre de 1986: El México americano Pablo Ruiz, de los Yaquis de Ciudad Obregón, lanzó un juego sin hit con carrera en 9 entradas, al imponerse 8 a 1 a los Mayos de Navojoa.

**“Estoy agradecido de vivir en una nación donde la mayoría cree que el castigo de uno debe estar de acuerdo con sus malas acciones y que la nuestra es una nación que juzga a un individuo tanto por lo que ha hecho como por cómo ha cambiado”.- Pete Rose.

EN seguidillas.- Los Yaquis de Ciudad Obregón agregaron a sus filas al guardabosques cubano, Jordanys Linares, quien viene de la LVBP, concretamente, de los Tigres de Aragua (.270, 0, 1). Tomó el lugar en el róster del japonés Taiki Sekine (.232, 0, 6)... Águilas de Mexicali mantiene en activo a Norberto Obeso (.121, 1, 2), una de sus adquisiciones en el cambio por Isaac Paredes que no anda al 100%. El jardinero no jugaba desde el 26 de noviembre... Justin Bryd, el actor y modelo que la hizo con los Guerreros de Oaxaca (.388, 6, 33), no pudo como refuerzo de los Algodoneros de Guasave (.083, 0, 2) y Leones del Escogido (.167, 0, 0).