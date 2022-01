Los pendientes entre Tomateros y Charros

CIUDAD DE MÉXICO.- Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco chocarán por segunda vez en una serie final y cuarta en postemporada, en una breve historia en la que el club de Guadalajara que juega en Zapopan aventaja 2-1 a quienes sin embargo, presumen un triunfo rumboso, ganando el título a sus costillas en enero 2015 (4-1).

Los éxitos de los tapatíos fueron en primera ronda en 2017-2018 (4-3) y 2018-2019 (4-2), ambos con Roberto Vizcarra en el mando, con la salvedad en el primer trance, los guindas avanzaron como “mejor perdedor” y terminaron obteniendo el gallardete de estreno de Benjamín Gil.

La post serie 2022 enfrentará a la mejor legión de peloteros nacionales de la Liga Mexicana del Pacífico y a dos estrategas que por varios cuerpos lideran a la nueva hornada del paulatino relevo generacional.

Gil dirigirá su quinta final y Vizcarra su tercera. El ex shorstop de Grandes Ligas aún está lejos de Francisco “Paquín” Estrada (11), pero alcanzará al célebre Benjamín “Cananea” Reyes (5), con quien comparte con 4 coronas la segunda mayor cifra en la liga que, prácticamente ya de retirada, implantó Vinicio García, en 1984, en el timón de los Cañeros de Los Mochis.

En esos precisos momentos, nadie tenía más banderines en invierno que el veracruzano, a quien después empataron Reyes y Estrada y luego éste redondeó su caudal (7) que lo mantiene en la cima.

Vizcarra, campeón en 2016-2017 (Mexicali) y 2018-2019 (Jalisco), está en posición de llegar al tercer nivel donde lo esperan Lorenzo Bundy (Navojoa, Hermosillo y Mazatlán), Eddie Díaz y su tricampeonato al frente de los Yaquis de Ciudad Obregón (2011-2013) y Juan José Pacho (2004-2005, 2005-2006 y 2015-2016) con los Venados de Mazatlán.

EL gerente deportivo de los Charros, Raymundo Padilla, sorprendió repitiendo como refuerzo, ahora para la final, a Esteban Quiroz. En los playoffs de 2021, el compacto jugador de cuadro de los Cañeros fue la primera selección del draft y de Padilla, con resultados desastrosos.

Quiroz, quien este año promedió .270 (37-10) con dos jonrones y 6 impulsadas en 11 juegos de postemporada para los Algodoneros de Guasave, sólo conectó un hit en 15 turnos (.067) y en el colmo de la mala suerte, quedó “out” en el cuarto juego de la serie contra los Yaquis, en una barrida en la que se lastimó una pierna.

De manera que Padilla y su conciencia se han dado la oportunidad de una revancha, mientras el todavía prospecto de los Rays de Tampa Bay intentará contribuir para la conquista del segundo cetro de la joven franquicia.

UN día como hoy, en 1954: El ex jardinero de los Yanquis Joe DiMaggio se casa con la actriz Marilyn Monroe.

El viernes 14 de enero de 1994: The Maryland Professional Associaton entrega a Fernando Valenzuela el premio “Retorno del Año”, en una ceremonia celebrada en la Universidad de Baltimore. Valenzuela registró 8-10, 4.94 en pcl, 2 blanqueadas y 5 juegos completos en 1993 con los Orioles.

**“Me sorprendió estar tan loca por Joe. Esperaba un tipo deportivo llamativo de Nueva York, y en su lugar conocí a este tipo reservado que no se me insinuó de inmediato. Me trató como algo especial. Joe es un hombre muy decente y hace que otras personas se sientan decentes también”: Marylin Monroe.

EN seguidillas.- Entonces quedamos en que los Tomateros (12-6) disputarán su final 19, cifra tope que los Naranjeros sumaron en 2020-2021... Al día siguiente de la paliza a los Charros, en el sexto de la semifinal, algunos aficionados no regresaron al Panamericano para el desenlace, según los reportes de asistencia (11,118 y 9,054)... Las mujeres de la pelota en las redes: “¿No les parece que el beisbol es una de las cosas más bonitas de la vida?”: Chelsea Guzmán. “Qué feliz me hace el beisbol”: Larissa Valenzuela.