Los Venados tendrán mánager debutante

CIUDAD DE MÉXICO.- La directiva de los Venados de Mazatlán prepara un experimento para 2026-2027 en el timón: Chris Roberson, el ex jardinero estadounidense que recibirá la alternativa para estrenarse en la difícil faceta de mánager.

Llegará después de la enésima aparición del piloto más exitoso en la historia de los Venados, Juan José Pacho y su reemplazo igualmente curtido en las lides de la estrategia, Gerardo Álvarez, en una temporada de gatos negros que los marginó de los playoffs.

A Roberson lo sacaron del staff de coaches de los Tomateros de Culiacán en donde trabajó con Roberto Vizcarra y Lorenzo Bundy, en el recorrido que los llevó hasta la Serie del Caribe en Jalisco.

EN avatares del Clásico Mundial a la vuelta de la esquina, muchos no participarán por voluntad propia o restringidos por sus organizaciones y la inflexible compañía de seguros.

Otros, simplemente porque no los tomaron en cuenta y uno más, el único caso conocido, el puertorriqueño de los Tigres de Detroit, Javier Báez, por un positivo por mariguana en el torneo de 2023.

Los resultados se conocieron hasta 2024 y el 26 de abril aplicaron la sanción por dos años que, obvio, se cumplirá un mes y fracción después de que caiga el último out del evento de marzo próximo.

“Yo fui quien falló la prueba... Es realmente frustrante no poder ser parte de esto. Tener la oportunidad de estar ahí y que ahora me la quiten, realmente duele. Le duele a mi familia y a mi reputación”, se lamentó Báez.

Más aún cuando su alma mater, osease, Grandes Ligas, eliminó de su lista de sustancias prohibidas en 2020, pero como el Clásico Mundial se rige por estándares de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) y la WBSC, sólo le queda ejercer el derecho al pataleo.

UN día como hoy, 1974 - El lanzador de los Mets de Nueva York, Tom Seaver, se convierte en el jugador mejor pagado de la historia de las Grandes Ligas al firmar un contrato de un año por 172 mil 500 dólares.

En 1973, Seaver ganó 19 juegos y lideró la Liga Nacional en efectividad.

En 2000 - Los Rojos de Cincinnati anuncian que el equipo ha levantado la prohibición de los aretes, pero niegan que la adquisición de Ken Griffey Jr. sea la razón. Los jugadores los han usado en la casa club, pero no se les ha permitido entrar al campo con ellos.

-“La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer”.- Mark Twain.

LOS Charros de Jalisco todavía celebran en sus plataformas el bicampeonato y su primer título en la Serie del Caribe, a dos semanas del electrizante triunfo sobre los Tomateros de Culiacán en la final.

Son los únicos que todavía no han informado sobre sus planes para la temporada de la Liga Mexicana que arrancará en abril y lo curioso es que sus aficionados, aún con la resaca de aquella noche del sábado 7 de febrero, tampoco exigen en las redes.

Tal vez será porque en verano aplicarán un método similar al exitoso en la LMP, empezando por el manager Benjamín Gil, aunque sólo unos cuantos peloteros que también rinden para la causa en invierno. Gil

EN seguidillas.- El jardinero Alejandro Osuna abrió brecha a la legión azteca en el Spring Training y se fue de 2-0 en la derrota de los Rangers de Texas ante los Reales de Kansas City, 7-3. En el mismo encuentro, Aarón Zavala, quien estuvo el pasado ciclo con los Jaguares de Nayarit, de 2-0... También hubo acción para el novato de los Padres, Manuel Castro, quien en dos tercios permitió 2 hits y una carrera con una base por bolas, contra los Marineros de Seattle que ganaron 7x4. El cubano mexicano, Randy Arozarena, de 2-0 por los vencedores. El guardabosques, Alek Thomas, de 1-1 para los Diamondbacks que se impusieron a los Rockies de Colorado, 3-2. Dos conocidos en la LMP, Drew Avans (Guasave), de 1-0 y un boleto por los Rockies y Jacob Amaya (Nayarit), de 1-1 y una remolcada para la causa de Arizona... Para este sábado está programada la presentación de Valente Bellozo con los Rockies frente a los Diamondbacks. ... Cinco de los diez equipos de la Liga Mexicana del Pacífico ignoraron el fallecimiento del doctor Arturo León Lerma, ex presidente de la Liga Mexicana del Pacífico: Charros de Jalisco, Algodoneros de Guasave, Cañeros de Los Mochis, Venados de Mazatlán y Tucson Baseball Team. De eso no se puede culpar a los neófitos que se encargan de la difusión, pero sí a los de mero arriba.