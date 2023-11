CIUDAD DE MÉXICO.- Se extrañaba el boletín que los voceros del beisbol copiaron a los del futbol--cuando botan a un entrenador--, para anunciar un cambio de mánager y en el que al final se dicen agradecidos por su trabajo y profesionalismo.

Los Yaquis de Ciudad Obregón despidieron al México Americano Gerardo Álvarez, a cinco juegos del cierre de la primera vuelta, anexando la supuesta marca del ex piloto (14-16) de los Sultanes de Monterrey, cuando en realidad tenía 13-12.

Omitieron que Álvarez dejó el mando temporalmente a principios de noviembre para viajar a casa, cediendo entonces las riendas al coach de lanzadores, Octavio Alvarez (1-4), aunque se cree que quien dirigió fue Sergio Omar Gastélum, que ayer quedó al frente.

LOS Charros de Jalisco anticiparon el adiós del shorstop Alan Trejo (.242, 2, 9) que era uno de los importados en la liga que cerró el verano en el Big Show, y el legionario de los Rockies de Colorado se despidió con un jonrón de dos carreras en Monterrey, además de realizar el último out que selló el triunfo.

Quienes esperaban que el californiano de la doble nacionalidad “quemara” la LMP andaban extraviados, conocido que en su aún corta estancia en las mayores (.232, 4, 26), su fuerte es y seguramente será durante su carrera la defensiva en todas las posiciones del cuadro.

Así como Trejo, en los próximos días del final de la primera mitad del calendario, se irán otros extranjeros con etiqueta de bigleaguers, pero más adelante podrían llegar el jonronero Isaac Paredes (Hermosillo) y Joey Meneses (Culiacán).

UN día como hoy, en 1961- Se lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia de la Liga Invernal de Sonora y es combinado entre Emilio Ferrer, quien trabajó dos innings y dos tercios, y el novato Vicente Romo, al ganar Ostioneros de Guaymas a Yaquis de Ciudad Obregón, 3x0.

El miércoles 19 de noviembre de 1986 - El tercera base de los Filis de Filadelfia, Mike Schmidt, gana el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, uniéndose a Stan Musial y Roy Campanella como los únicos con ese premio de la Liga Nacional.

Schmidt lideró el “viejo circuito” en jonrones (37) y carreras impulsadas (117), mientras promediaba .290.

**“Ahora tengo 61 años y me siento cómodo con mi estilo de vida... No anhelo ser el centro de atención de forma regular. De vez en cuando disfruto de ello. Voy a Filadelfia, voy a un juego y me dan mucha importancia. Será divertido durante un par de días y podré volver a mi vida privada”.- Mike Schmidt.

EN seguidillas.- Después de un verano complicado en MLB (1-4, 9.00) con los Rojos de Cincinnati y en AAA de Rockies (0-2, 8.44) y Nacionales (1-3, 3, 8.71), Luis Cessa firmó contrato de ligas menores para los Reales de Kansas City... En Mazatlán culparon de la mala racha de los Venados al coach de bateadores, Mario Valenzuela—homónimo—del ex jonronero en AAA, separándolo del cargo... El MVP del ciclo anterior, el cubano Yasmany Tomás (.267, 3, 10), se integró el sábado a los Cañeros de Los Mochis... Los Charros debutaron en Monterrey al ex ligamayorista Jake Mayfield, exitoso torpedero en 2023 con los Toros de Tijuana.