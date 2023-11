CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo mánager de los Astros de Houston, el puertorriqueño Joe Espada, tenía varios años aspirando a un cargo en Grandes Ligas, mientras trabajaba como coach de los Yanquis de Nueva York, Marlins de Miami y los propios Astros.

Por eso y muchas cosas más, los fanáticos de Benjamín Gil no deben desesperarse echándose el patriótico clavado, envueltos en la bandera, por su fallido intento con los Angelinos de Anaheim y, probablemente, en San Diego.

Muy pocos alcanzan la meta en la primera oportunidad y sería el caso del ex torpedero que además necesita mantenerse vigente en el beisbol estadounidense, por aquello de que “santo que no es visto, no es adorado”.

SIN considerar las suspensiones y posteriores cancelaciones por la pandemia en 2020, rato hacía que en la Liga Mexicana del Pacífico no se suprimió una serie completa debido a la lluvia, como sucedió en Monterrey el pasado fin de semana, cuando sólo pudieron jugar dos innings y medio frente a los Mayos de Navojoa.

Esos tres juegos, más la series previstas para los días 17, 18 y 19 (Tomateros) de noviembre y 8, 9 y 10 de diciembre (Venados) en Saltillo, harán más chiquito el calendario en casa de los Sultanes, donde han jugado mejor en el presente ciclo (7-3).

De 34 a 25 encuentros del de por sí corto calendario, de los cuales ya celebraron 10 en compromisos contra Águilas de Mexicali (3-1), Yaquis de Ciudad Obregón (2-1) y Algodoneros de Guasave (2-1).

UN día como hoy, en 1965- Steve Dalkowski, de los Venados de Mazatlán, blanqueó a los Naranjeros de Hermosillo 7x0 y pone fin a una racha de Héctor Espino de 22 juegos pegando hits.

El martes 13 de noviembre de 1979 - Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, dos jugadores comparten el Premio al Jugador Más Valioso y sucede en la Liga Nacional: Willie Stargell, líder de los Piratas de Pittsburgh, quien bateó .281 con 32 jonrones, y el primera base de los Cardenales de San Luis, Keith Hernández, quien lideró la Liga Nacional en carreras (116), dobles (48 ) y promedio de .344.

**”Cuando la ignorancia envidia y critica, la inteligencia observa, escucha y sonríe” .- Anónimo.

OBSERVACIONES: Hay quienes creen que a tres series de que finalice la primera mitad del rol regular en la LMP, a partir del martes, se consumará el primer despido de un mánager.

Los Charros de Jalisco sólo aguantaron 9 juegos al jonronero de liga independiente, James Nelson (.107, 0, 0), y seguían esperando el despertar del shorstop con etiqueta ligamayorista, Alan Trejo (.218, 1, 7).

EN seguidillas.- Los Naranjeros de Hermosillo sacaron de su roster a Anthoni Giasanti , quien debutó con ellos apenas el sábado, y en su lugar registraron al primera base Robbie Tenerowicz, un toletero que bateó .281 con 19 “home runs” y 101 producidas en AA y AAA de los Marineros de Seattle. Giansanti se fue de 2-1, un doble y anotó una, ante los Venados de Mazatlán... El Novato del Año del ciclo 2022-2023 de la Arco y campeón de bateo y MVP el pasado verano en la LMB, Fernando Villegas (.205, 0, 1) no ha podido tomar su paso con los Charros... Con los destapes de los respectivos Novatos del Año, inicia este lunes la pasarela de ganadores de los premios de los periodistas y escritores de béisbol del Big Show.