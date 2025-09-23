Marcelo Martínez sigue imparable en Taiwán

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Martínez (13-7, 2.54) continúa en buena racha en el beisbol de Taiwán. Por segunda semana consecutiva permanece en la cima en victorias, empatado con su compañero, el dominicano Pedro Fernández y Bradin Hagens (TSG).

El zurdo de Rakuten Monkeys consiguió su tercer triunfo consecutivo con una labor de seis innings frente a los Dragones de Wei Chuan, siendo la décimo novena vez en 2025 que rinde una salida de seis o más.

El tamaulipeco, quien igualó su total de victorias de 2024, ascendió al sexto lugar en efectividad, renglón en el que también aparece entre los mejores 10 el ex ligamayorista Humberto Castellanos (10-7, 3.17), de Brothers CTBC.

UN día como hoy, el 24 de septiembre de 1978, muere asesinado el jardinero de Los Ángeles de California, Lyman Bostock, en Gary, Indiana, como víctima colateral de un pleito pasional en el que estuvo en el lugar y momento equivocado.

Leonard Smith, que pretendía matar a su esposa, disparó una escopeta contra un auto en el que iba la mujer y dos personas más, entre ellos, Bostock, quien perdió la vida de un tiro en la cabeza. Tenía 28 años.

El malhechor pasó seis meses en una institución psiquiátrica antes de ser liberado y absuelto. Falleció en 2010 de causas naturales a los 64 años. Al estilo americano.

En el ciclo 1976-1977, Bostock y otro pelotero ligamayorista, Steve Ontiveros, hicieron causa común para la conquista del segundo campeonato de los Venados de Mazatlán en la segunda etapa de la pelota invernal.

En 1975 - El intento de Tom Seaver de lograr un juego sin hits se ve frustrado nuevamente en la novena entrada por un bateador poco conocido de los Cachorros, Joe Wallis, quien con dos outs pegó un sencillo en el noveno inning.

Seaver abandonó después del batazo de Wallis con la pizarra 0-0. Eventualmente, Chicago ganó 1x0 en 11 capítulos.

Hoy es el cumpleaños de Mercedes Esquer (66), Rafael Palmeiro (61) y Kevin Millar (54).

-“El conocimiento es poder, pero el conocimiento compartido es libertad”.- Francisco de Miranda.

EN seguidillas.- Los Jaguares de Nayarit fueron los primeros en reportar localidades agotadas (9,500) para el juego inaugural, el 15 de octubre, contra los Venados de Mazatlán, en el Coloso del Pacífico de Tepic... Los ex Mayos de Navojoa, alias Tucson baseball Team, cruzará hoy por primera vez la línea divisoria para presentarse en Nogales, Sonora, donde chocarán con los Naranjeros de Hermosillo... A propósito del aniversario luctuoso de Aurelio Rodríguez, los aficionados de Los Mochis informan en las redes que su tumba en el panteón municipal, justo detrás de la barda del jardín derecho del estadio Emilio Ibarra Almada, se encuentra muy abandonada, conocido que su viuda e hijos se fueron de la ciudad. Echan la viga, desde luego, a la directiva de los Cañeros por semejante descuido.