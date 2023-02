CIUDAD DE MÉXICO._ El Salón de la Fama del beisbol mexicano eligió a 9 nuevos miembros: los ex bateadores Juan Castro, Javier Robles, Luis Arredondo, Noé Muñoz y Roberto Vizcarra, los ex lanzadores Alejo Ahumada y Jesús Moreno, el ex mánager Tomás Herrera y por decisión de los ahí presentes en asamblea, el directivo Alfredo Harp Helú. La mayoría contemporáneos, excepto Herrera y Ahumada que son de la vieja guardia, en el caso del primero, ya fallecido, siendo el único no nacido en nuestro país, si bien tuvo mucho quehacer en la pelota nacional. Quedaron fuera, por ahora, un montón, entre ellos, los ex bigleaguers Erubiel Durazo, Antonio Osuna, Ricardo Rincón, Karim García, Roberto Ramírez, Francisco Córdova, Ismael Valdez y varios más. El muy de moda Vizcarra entrará por sus méritos como jugador, en tanto un estratega poco valorado, el chihuahuense Manuel Arroyo, máximo ganador de títulos en la antigua Liga de la Costa del Pacífico (5), incluso cuatro consecutivos, no alcanzó los votos necesarios. DESPUÉS de larga convalecencia de la operación en un tobillo, los Marineros de Seattle reportan listo al relevista de las ocasionales 100 millas, el sinaloense Andrés Muñoz, quien ya trabajó en su primera sesión de bullpen. Esperan contar con él para el día inaugural apostando por otra temporada completa del derecho que en 2022 compiló 2-5, 4 salvados y 2.48 en carreras limpias en 64 juegos y 65 innings en que ponchó a 96 y caminó a 15. Muñoz, quien en enero cumplió 24 años, debutó en postemporada, tirando en dos juegos de la serie de comodines ante los Azulejos de Toronto (1-0, 0.00) y en la divisional contra los a la postre campeones, Astros de Houston(0-0, 9.00). OBSERVACIONES: Los Angelinos de Anaheim tendrán en el montículo al japonés Shohei Ohtani en sus dos jornadas inaugurales: el 30 de marzo en Oakland y el 7 de abril en casa cuando reciban a los Azulejos. Aparte, desde luego, de la contribución del asiático con el tolete. Ganando seis de ocho casos, los equipos del Big Show estaban dando una paliza a los jugadores en las audiencias de arbitraje, destacando entre los “perdedores” el ex Cy Young de los Cerveceros de Milwaukee, Corbin Burnes, quien no ocultó su enojo, a pesar de que obtendrá cuatro millones de dólares más que en 2022. UN día como hoy, en 2005 --- Tras cinco meses de cautiverio en una jungla venezolana rodeada de explosivos para evitar que escape, la madre del lanzador Ugueth Urbina, Maura Villarreal, es rescatada durante una atrevida redada policial de ocho horas. Los secuestradores habían exigido un rescate de 6 millones de dólares al lanzador de relevo de los Tigres de Detroit por la libertad de su madre. **”La humildad te hace mejor pelotero”.- Anónimo. EN seguidillas.- Por racimos las contrataciones importadas en los preámbulos de la Liga Mexicana, lo cual hace difícil un seguimiento. Y pensar que para 2024 serán 20 clubes... Los Piratas de Campeche informan de todo en sus redes, menos de un pendiente desde 2022: la reconstrucción de su estadio. A diferencia del parque de Tabasco, del Nelson Barrera no se ha visto nada. Ni siquiera un ladrillo suelto... Los Acereros de Monclova repetirán al durable jardinero, Chris Roberson (.288, 4,33), quien a los 43 años será el segundo más longevo del circuito, detrás del dominicano de los Diablos Rojos, Fernando Rodney (45).

