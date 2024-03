CIUDAD DE MÉXICO.- El único mexicano en las proyecciones para ser abridor en la ya cercana edición 2024 de Grandes Ligas, José Urquidy, abandonó ayer en una asignación de ligas menores con dolores en el codo.

Los Astros de Houston informaron que el derecho comenzó a sentir molestias después de 43 lanzamientos, en su cuarta aparición del Spring Training en el que registra 2-0 y 0.00 en efectividad con 6 chocolates y 0 bases por bolas en 9 episodios y tres aperturas.

La condición del mazatleco será reportada día a día, pero desde ya se encendieron los focos rojos para los texanos que tienen una ausencia confirmada en su rotación abridora: Justin Verlander.

LOS Charros de Jalisco enviaron a Águilas de Mexicali al pítcher con etiqueta ligamayorista, Humberto Castellanos, que ahora se encuentra en el spring training de los Diamondbacks de Arizona, a cambio del relevista Isaac Jiménez.

En rehabilitación de una operación en el codo, Castellanos registró 3-4 y efectividad de 5.58 en 19 apariciones, 4 como abridor, para los Charros el pasado invierno.

Jiménez compiló 1-2 y 8.44 en carreras limpias en 30 juegos con los emplumados que corren el riesgo de que Castellanos no reporte si se mantiene en la gran carpa en 2024.

Castellanos, oriundo de Tepatitlán, Jalisco, presume buenos números en la Liga de la Toronja: 1-0 y 0.00 en 4 juegos y 7 innings y dos tercios en los que ha ponchado a tres.

OBSERVACIONES: En las redes sociales dan por hecho que Alfredo Amézaga no seguirá en el timón de los Tomateros de Culiacán y al menos tres portales afirmaron que el ex mentor de los Algodoneros de Guasave, Óscar Robles, se hará cargo. Pero el club no se había manifestado.

Con el tiempo encima y tras el anuncio de que un empresario de Tijuana se hará cargo de la franquicia de Durango, no trascendió nada en la semana que está por concluir, excepto la versión extraoficial de que el equipo se llamará “Calientes”.

UN día como hoy, en 1985 - Denny McLain, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 1968, es declarado culpable de extorsión y posesión de cocaína en Tampa, Florida.

McLain cumplirá 29 meses de una sentencia de 23 años antes de que un tribunal de apelaciones anule la decisión.

Las mañanitas de hoy son para el ex lanzador chihuahuense, Jaime Orozco (42) y el jardinero de los Naranjeros de Hermosillo y Sultanes de Monterrey, José Cardona (30).

**“La peor soledad es no estar a gusto con uno mismo”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Los Cachorros de Chicago llamaron a su pretemporada al novato mazatleco, Juan Mora, quien se estrenó en labores defensivas en la segunda base en un choque ante los Guardianes de Cleveland. El pasado ciclo en la LMP, Mora trabajó la línea de los .300 (.312, 0, 8) en 39 juegos con los Sultanes, pero terminó arrumbado en la banca por el piloto Vinicio Castilla... Ayer, en el spring training: Jonathan Aranda (.406, 1, 7), de 3-1 y una remolcada e Isaac Paredes (.269, 0, 0), de 3-1, en un triunfo de los Rays de Tampa Bay, 7x2, sobre los Orioles de Baltimore... Alejandro Kirk arrancará como número uno en la receptoría de los Azulejos de Toronto, por méritos propios, según cifras de .385. 3 “home runs” y 6 producidas y también porque Danny Jansen (.217, 1, 3), con quién se alterna, se fracturó una muñeca.