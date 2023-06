CIUDAD DE MÉXICO.- Como se esperaba, el nuevo gerente deportivo de los Saraperos de Saltillo, José Luis García, llegó con la espada desenvainada, diría el clásico, botando al mánager interino Mario Mendoza y a todos los coaches que vio en el dugout.

García, a quien sus allegados apodan “Gato”, no tocó por ahora a ninguno de los jugadores, pero seguramente empezarán los cambios si los ex bicampeones de la LMB no levantan cabeza en lo mucho que falta del rol regular.

Mendoza (12-15), quien prácticamente desde el arranque entró al quite por el americano Mark Weidemaier (6-6), fue despedido después de ganar la serie del fin de semana (2-1) de visita a los Piratas de Campeche.

Entregaron el mando al puertorriqueño sobreviviente del cuerpo de colaboradores de Weidemaier y Mendoza, Carmelo Martínez, quien en los noventa jugó con los Sultanes de Monterrey, en tiempos recientes dirigió en las menores de los Cachorros de Chicago y en la pelota invernal boricua a los Cangrejeros de Santurce.

Junto a Mendoza se fueron los coaches Fernando Elizondo, Luis Carlos Martínez y Ricardo Solís. Llegaron José Mercedes, Gerardo Garza, Genaro Andrade y Gabriel Cañones.

El lunes igualmente se marchó el debutante estratega Luis Borges (14-25), cesado por los Mariachis de Guadalajara y ya son siete los desempleados. Adán Muñoz, ex piloto de los Tigres de Quintana Roo, es su reemplazo.

OBSERVACIONES: Después de dos sesiones de bullpen de 15 lanzamientos, Julio Urías enfrentará a bateadores este martes. Si no hay inconvenientes, se declarará listo para reaparecer el próximo domingo en Filadelfia, sin necesidad de ir a las menores.

Uno más en rehabilitación, el utility de los Cerveceros de Milwaukee, Luis Urías, fue incorporado al roster activo, ayer, para el último de la serie ante los Rojos en Cincinnati. El sonorense no jugaba desde el día inaugural, el 30 de marzo.

En el encuentro diurno del lunes en Boston, ganado por los Rays de Tampa Bay, coincidieron Alex Verdugo (.292, 5, 23), Medias Rojas, 3-0; Isaac Paredes (.261, 8, 37), Rays, 3-0, 2bb, y Brennan Bernardino (1-0, 2.76), tirando un inning y un tercio (2h, 0c, 0bb, 1k) para los anfitriones.

Y se quedó en el banco de los vencedores Randy Arozarena (.287, 11, 40), un carabinero de .200 y tres producidas en sus pasados 10 encuentros.

UN día como hoy, en 1983—El Juego de Estrellas de la Liga Mexicana se celebró en Tampico y la Selección Norte se impuso en duelo de batazos, 11x9, a la Sur.

En 2003—Pese a estar de acuerdo en que el uso del bat de corcho fue un incidente aislado, el vicepresidente de operaciones de Major League Baseball, Bob Watson, suspende por 8 juegos a Sammy Sosa, de los Cachorros de Chicago.

Sosa dijo que utilizó por error el tolete diseñado para la práctica de bateo en un encuentro contra los Rays de Tampa Bay.

**“No permitas que tus logros te quiten la humildad y la capacidad de agradecer todo lo que has recibido”.- Aaron Judge.

EN seguidillas.- Los Tecolotes de los Dos Laredos enviaron a los Mariachis al boricua Kenny Vargas (.270, 5, 15), que vino a menos tras un inicio explosivo... Luego de dos años, verano e invierno, en plan estelar, Fernando Pérez (.190, 1, 9) no ha podido ayudar a los Mariachis que con ocho derrotas al hilo reciben este martes a los Diablos Rojos... Por cierto, es la primera visita de los “taquilleros” pingos al equipo que nació en 2021... Los capitalinos no iban a Guadalajara desde que jugaron contra los Charros de Jalisco en 1995.