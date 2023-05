CIUDAD DE MÉXICO.- Giovanni Gallegos (1-2, 2.84) fue de los que adquirió fama nacional más allá del ámbito del béisbol, aquella noche de semifinales en el Clásico Mundial, cuando tres japoneses encabezados por Shohei Ohtani le sacaron el triunfo de la bolsa en el noveno inning.

El relevista de los Cardenales de San Luis se fue cabizbajo al vestidor con la autoestima por el suelo. Pero unos días después se mostró a todo lo que da en Grandes Ligas, hasta hilvanar ocho actuaciones sin admitir carreras, acumulando un triunfo y un rescate.

Ahora conocemos de otro trance complicado del sonorense, permitiendo 9 hits—dos jonrones—y 5 rayitas en tres de sus recientes cuatro relevos, en 4 innings y un tercio, vulnerado por los Dodgers de Los Ángeles, Angelinos de Anaheim y Tigres de Detroit.

Un respiro se lo toma cualquiera aún gozando de buena salud. A no dudar el treintañero diestro nacido en Ciudad Obregón todavía tiene mucho que rendir a quienes en 2018 se lo trajeron de los Yanquis de Nueva York.

RAMÓN Urías acaba de agregar a su repertorio una posición que lo confirma como utility: primera base. El legionario de los Orioles de Baltimore es guante de oro en la tercera almohada, igualmente se desempeña en el campocorto y segunda base.

Lo anterior se presta para la esporádica trivia de este espacio: ¿qué otros mexicanos han jugado en las tres bases y shortstop en Grandes Ligas?

Respuesta: Aurelio Rodríguez, Vinicio Castilla, Juan Castro, Alfredo Amézaga, Benjamin Gil y Luis Alfonso Cruz.

Amézaga, actual coach de primera base de los Tigres de Detroit y futuro mánager de los Tomateros de Culiacán, es el más completo, porque también cubrió los tres prados.

UN día como hoy, en 1968 – Jim Catfish Hunter, de los Atléticos de Oakland, lanza un juego perfecto contra los Mellizos de Minnesota y produce tres carreras, ganando 4x0, ante sólo 6,298 aficionados en el Alameda County Coliseum.

El derecho de 22 años logró el primer perfecto en temporada regular en la Liga Americana en 46 años, ponchando a 11, incluido tres veces a Harmon Killebrew.

**“Cuanto más grande era el juego, más me gustaba. No es que estuviera a punto de dejar que nadie supiera que estaba emocionado. Me acerqué a cada juego de la misma manera. Un lanzamiento, un bateador a la vez.”― Catfish Hunter.

ENTRE suspensivos.- El veterano ex bigleaguer Fernando Salas había salvado seis de las 9 victorias de los líderes de la zona sur, Olmecas de Tabasco, sin admitir carreras en 8 episodios, con 9 chocolates y una base por bolas... En Monterrey celebran ver la mejor versión del ex ligamayorista Christian Villanueva (.346, 3, 12), quien no reportó en 2022 y cuya única campaña en la Liga Mexicana, en 2021, no resultó del agrado de chicos y grandes (.259, 6, 31)... A propósito, sin perder de vista el reloj, el manager de los Sultanes, el panameño Roberto Kelly, utilizó a 8 lanzadores que hicieron un surco del bullpen al montículo, para blanquear a los Acereros de Monclova, en dos horas y 34 minutos.