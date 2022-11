Monterrey, capital del beisbol nacional

CIUDAD DE MÉXICO._ El trámite de la Serie Mundial se prolongó hasta noviembre por séptima vez desde 1903 y con ello se dio un inusual “robo” de reflectores de los clubes no involucrados con el pendiente de encontrar mánagers, además de anuncios como el de los ganadores del Guante de Oro.

Así las cosas, quedó listo el escenario de la estrategia para la aún lejana pretemporada de febrero 2023, en tanto Astros de Houston y Filis de Filadelfia resuelven sus diferencias en el diamante.

Fuera de Bruce Bochy, sorpresa de los Rangers de Texas que lo sacaron del retiro, los nuevos timoneles para 2023 serán debutantes: Matt Quatraro (Kansas City), Skip Schumaker (Miami) y Pedro Grifol (Medias Blancas).

Infrecuente tránsito que incluye a los interinos confirmados: John Schneider (Toronto), Phil Nevin (Anaheim) y el que podría asestar el golpe del año, Rob Thomson (Filadelfia).

Mientras un enfermo Tony La Russa regresa a su destierro voluntario, y Mike Matheny (Reales), Joe Maddon (Angelinos), Don Mattingly (Marlins) y Charlie Montoyo (Azulejos), esperan otra oportunidad.

LOS Charros de Jalisco tienen contacto cercano con el convaleciente lanzador Orlando Lara, quien no tuvo actividad en la Liga Mexicana, después de ser sometido a una operación en el brazo.

De hecho, el zurdo veracruzano se encuentra en rehabilitación en Guadalajara y sería una de las opciones de los actuales coleros en los días por venir.

Lara, autor del último o más reciente juego sin hit ni carrera en la Arco, el 28 de octubre de 2018, contra Águilas de Mexicali en el Panamericano, registró 4-0 y 1.55 en 9 inicios el ciclo anterior y 1-1 y 3.28 en 5 en la postemporada.

UN día como hoy, en 1980: Steve Carlton, de los Filis de Filadelfia, se une a Sandy Koufax, Tom Seaver y Jim Palmer, como lanzadores con tres premios Cy Young.

Carlton obtiene todos menos uno de los 24 votos de primer lugar para llevarse los honores de la Liga Nacional. Forjó un récord de 24-9 con una efectividad de 2.34 y 286 ponches, líder en la liga.

El miércoles 4 de noviembre de 1981: Un sencillo del emergente Porfirio Ruiz, con dos outs en el noveno inning, evitó un sin hit ni carrera a Ramón Arano, quien debió conformarse con el triunfo y blanqueada de los Venados de Mazatlán, 2x0, sobre los Tomateros de Culiacán.

**”Veracruz no me reconoce, jugué en Cafeteros, Águila y Poza Rica y no tengo ninguna calle, un estadio, un campo que lleve mi nombre”.- Ramón Arano.

EN seguidillas.- Con los Naranjeros de Hermosillo se presentó esta semana Marcelo Martínez, zurdo tamaulipeco que lleva varios veranos en las sucursales de los Reales de Kansas City... El cotizado receptor sinaloense, Gabriel Gutiérrez, es una de las ausencias en la campaña que empieza a hacerse adulta, aparentemente, porque no se arregló con los Yaquis de Ciudad Obregón... Monterrey y su monumental estadio viven un 2022 muy agitado con acción de la LMB, LAMP y Liga Invernal Mexicana. Ninguna otra urbe del país puede presumir eso.