CIUDAD DE MÉXICO.- A la vanguardia como el país que más talento tiene en Grandes Ligas, en República Dominicana, se asombran por el primer caso de una mujer umpire que apenas empieza a sobresalir en juegos amateurs.

Se llama Omairy Guzmán y se preguntan si alguna vez podrá oficiar en la poderosa Lidom o en el torneo veraniego de las academias donde se foguean los prospectos de las organizaciones de Grandes Ligas.

Desde luego, se debe ponderar que en México hubo y hay damas ampayers, incluso mucho antes que las dos sinaloenses que debutaron en la Liga Mexicana: Luz Alicia Gordoa y Julissa Uriarte.

En los ochenta, cuando la fractura provocada por la huelga de la ANABE, dos de ellas entraron al toro por los cuernos, diría el clásico, en la recordada Liga Nacional.

Y además, eran profesionistas: la licenciada Ana Laura Larroso y la contadora pública Virginia Ponce, según recortes de diarios de la época que respaldaron el movimiento.

“El criterio de las chicas es más honrado porque están marcando lo justo y de buena fe”, declaró el entonces mánager y serpentinero de los Aztecas de la Ciudad de México, Luis Meré.

Sin embargo, también fueron criticadas. “Cómo puedes discutir con ellas de beisbol, si uno que tiene toda la vida jugando y dirigiendo equipos todavía no termina de ponerse de acuerdo si esto o lo otro está bien”, dijo Arturo Nárvaez, piloto de los Norteños de Monterrey.

Ambas, al igual que la mayoría de quienes apoyaron la causa liderada por el veracruzano Ramón “Abulón” Hernández , se perdieron en el anonimato.

UN día como hoy, en 1981: Águilas de Mexicali batean tres triples en un inning y derrotaron 8-3 a los Venados de Mazatlán. Dorian Boylan, Carlos Ríos y Eduardo Cervantes son los autores contra Javier Arrieta.

En la misma fecha, pero en 2000: Los funcionarios de las Grandes Ligas de Beisbol ordenan que el relevista de los Bravos de Atlanta, John Rocker, se someta a pruebas psicológicas luego de los comentarios despectivos que hizo en una entrevista con la revista Sports Illustrated.

El comisionado Bud Selig dice que escuchará lo que digan los médicos antes de decidir qué castigo, si corresponde, se le impondrá al lanzador.

**“Jimmy Carter fue, sigue siendo, hasta el día de hoy, el más ex de los ex presidentes de Estados Unidos. No puedes creer que hayamos elegido a este idiota. Era un tipo bastante brillante y con buenas intenciones. Pero estaba tan preparado para ser presidente de los Estados Unidos como tu viejo y tonto tío que memoriza estadísticas de beisbol”.- P.J. O’Rourke.

EN seguidillas.- Los Rockies de Colorado sacaron de su róster de 40 al torpedero de reciente paso por la LMP, Alan Trejo (Jalisco), y lo asignaron a su sucursal AAA, Albuquerque... Otros dos legionarios en el actual ciclo, Sean Bouchard (Hermosillo) y Michael Toglia (Monterrey) fueron protegidos por la empresa de Denver... El receptor de los Charros, Sebastián Valle, es el único en 2023-2024 con tres juegos de dos jonrones, uno de ellos en playoffs... Por ahora, el bigleaguer Wander Franco libró la prisión, cuando un juez le impuso el pago de una garantía por dos millones de pesos y presentación periódica. Lo acusan de explotación sexual comercial de una menor de 15 años, a cuya madre también alcanzó el brazo de la justicia.