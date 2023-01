CIUDAD DE MÉXICO.- Víctima de cáncer, murió en Guadalajara Juan Carlos Álvarez (1956-2022), ex receptor de larga trayectoria en el beisbol mexicano, en los setenta y ochenta, y que durante tres años estuvo en sucursales de los Dodgers de Los Ángeles (.228, 6, 25).

En la Liga Mexicana (.257, 42, 169) rindió para Alijadores de Tampico, Rieleros de Aguascalientes, Leones de Yucatán, Tigres de México, Sultanes de Monterrey, Algodoneros de Unión Laguna, Tuneros de San Luis Potosí y Charros de Jalisco.

Los actuales campeones de la LMB, Leones, consignaron que Álvarez recibió el primer lanzamiento en la historia del estadio Kukulcán, en el juego inaugural de 1982, mientras los Venados de Mazatlán, su equipo en ocho campañas de la LMP, recordaron en sus redes sociales el paso del jalisciense por la organización porteña entre 1977 y 1984.

EL arribo de Óliver Pérez a la Liga Dominicana, como refuerzo de Estrellas Orientales, metió al veterano ex ligamayorista a un círculo de varios “cuarentones” en el circuito considerado el más fuerte de la Confederación de Beisbol del Caribe y anexas.

Se unió al relevista también ex bigleaguer, Fernando Rodney, de 45 años y que el próximo verano de la Liga Mexicana se encargará de bajar la cortina en el bullpen de los Diablos Rojos, quienes lo adquirieron de los Toros de Tijuana.

Y a los pítchers cubanos igualmente conocidos en la pelota azteca, Raúl Valdez y Yuniesky Maya, que a los 45 y 41 primaveras, respectivamente, todavía son piezas importantes de sus respectivos clubes. Pérez tiene 41.

TRES de tres: En la Lidom, Águilas Cibaeñas anunciaron ayer la incorporación del zurdo Alemao Hernández (4-4, 2.73), quien hará causa común con sus compañeros en Charros de Jalisco, el jardinero José Juan Aguilar y el pítcher Jared Wilson.

El receptor nacido en Alemania, Bruce Maxwell (.169, 2, 12), aguantado por la directiva de los Cañeros de Los Mochis por su defensiva y manejo del pitcheo, iba de 10-3 (.300) con un doble, un jonrón y 5 impulsadas, en el playoff contra los Mayos de Navojoa.

En la primera suspensión en playoffs de la historia por un suceso, literal, de “fuerza mayor”, como el de ayer en Sinaloa, la Liga Arco Mexicana del Pacífico suspendió el cuarto juego de la serie entre los Naranjeros de Hermosillo y Venados. Esperan reprogramarlo para hoy.

UN día como hoy, en 2000: Major League Baseball ordena al relevista de los Bravos de Atlanta, John Rocker, se someta a pruebas psicológicas luego de los comentarios despectivos que hizo en una entrevista con la revista Sports Illustrated.

El comisionado Bud Selig dice que escuchará lo que digan los médicos antes de decidir qué castigo, si corresponde, se le impondrá al lanzador.

**”Lo que más no me gusta de Nueva York son los extranjeros. Puedes caminar una cuadra entera en Times Square y no escuchar a nadie hablando inglés. Asiáticos, coreanos, vietnamitas e indios, rusos y españoles y todo lo que hay allá arriba. ¿Cómo diablos llegaron a este país?”.- John Rocker.

EN seguidillas.- El serpentinero de los Tomateros, José Luis Bravo (3-4, 4.25), firmó contrato de ligas menores con los Mellizos de Minnesota, después de cinco años en sucursales de los Astros de Houston... Los Dodgers de Los Ángeles decidirán hoy si se quedan o no con el lanzador Trevor Bauer... El veterano bateador Mike Moustakas (.214, 7, 25), fue liberado por los Rojos de Cincinnati.