CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un año, Alejandro Kirk (.217, 2, 11) era la revelación de los Azulejos de Toronto y como premio resultó el cátcher más votado de la Liga Americana para el Juego de Estrellas.

Ahora todo eso está muy lejos del joven nativo de Tijuana que a diferencia de 2022, cuando era titular detrás del plato y en roles de bateador designado, no está a diario en el orden al bate.

Kirk, que ayer se quedó en el banco, iba de 14-0 en sus pasados cinco juegos y en mayo apenas promedia .100 (30-3) con un doble y cero impulsadas en 11 apariciones.

Algunos podrán decir que llegó muy tarde a los entrenamientos para no perderse el nacimiento de su hija, pero a estas alturas debe estar en su mejor forma física.

MURIÓ Deacon Jones (1934-2023), ex bigleaguer de breve paso y único mánager en el beisbol profesional en México en conceder una base intencional con los senderos repletos.

Jones lo hizo muy convencido, haciendo la señal desde la caseta de los Mayos de Navojoa, nada más y nada menos que a Héctor Espino, en octubre de 1972.

Por eso y una cosecha de 3-14, el americano se marchó pronto de la tribu que, bajo el mando del estratega de moda, Benjamín “Papelero” Valenzuela (44-27), llegó hasta la serie final que perdieron frente a los Yaquis de Ciudad Obregón.

OBSERVACIONES: Los Atléticos de Oakland llamaron de las menores a Adrián Martínez (0-0, 6.05), quien se encontraba en rehabilitación por una lesión en el codo.

Mientras los Medias Rojas de Boston regresaron a su filial AAA, Worcester, al zurdo Brennan Bernardino (1-0, 3.65). En 12 innings y un tercio, ponchó a 10 y caminó a uno.

UN día como hoy, en 1986: En un inusual juego a siete innings, Teodoro Higuera y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 4x1 a los Mellizos de Minnesota.

Higuera recorrió la ruta en 7 hits, 8 ponches y 2 boletos. El perdedor Mark Portugal también tiró los siete capítulos.

**“Todos los hombres son creados iguales. Después de eso, depende de tí”.- Deacon Jones.

EN seguidillas.- La Liga Mexicana del Pacífico todavía no tiene rol de juegos para la edición 2023-2024, pero los Cañeros de Los Mochis informaron que su pretemporada empezará el 6 de septiembre... Al cubano Dariel Álvarez trabajar la línea de .300 no le garantiza un empleo en Jalisco. El invierno anterior, los Charros (.300, 0, 11) lo prestaron a los Yaquis (.213, 2, 12) y ayer se supo que los Mariachis de Guadalajara lo liberaron no obstante batear .308 con un jonrón y 11 remolcadas.