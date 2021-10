CIUDAD DE MÉXICO._ Los Azulejos de Toronto sacaron de su lista de enfermos por Covid-19 a Joakim Soria, futuro agente libre que tuvo su última actuación el 15 de septiembre ante los Rays de Tampa Bay, y quien en 2021 iría por su temporada 15 en el Big Show.

El relevista no rindió lo que esperaban al club canadiense (0-0, 7.88), después de un laborioso paso por los Diamondbacks de Arizona (1-4, 6sv, 4.30), pero sus 40 chocolates en 37 innings y un tercio dejan a entrever que su brazo está bien a sus casi 38 años.

Soria tiene en Grandes Ligas un perfomance de 36-45, 229 rescates, 3.11 en carreras limpias, 831 ponches y 231 bases por bolas en 763 innings y un tercio, sobre 773 apariciones, en una trayectoria en la que ha servido a 10 organizaciones y que despegó en 2007 con los Reales de Kansas City.

MURIÓ Mike Overy (1951-2021), pítcher de relevo de breve paso por Grandes Ligas y uno de los primeros en salvar dos juegos en un día en la Liga Mexicana del Pacífico, en 1975-1976, para los Yaquis de Ciudad Obregón.

El estadounidense fue el quinto, el 7 de diciembre de 1975 contra los Mayos en Navojoa, de una ya larga procesión que inició en 1960 el nativo de Culiacán, Cliserio Trujillo (Guaymas), en el parque Álvaro Obregón de los Yaquis.

Overy (6-3), quien salvó 13 juegos y ponchó a 59 en 52 innings para la tribu, participó en 5 juegos en las Mayores en 1976 con los entonces Ángeles de California (0-2, 6.14), pero de ahí no pasó a pesar de que en ocasiones alcanzó las 100 millas.

OBSERVACIONES: El tercera base de los Charros de Jalisco, Agustín Murillo, se metió al círculo de los 900 o más imparables, convirtiéndose en el número 27, desplazando a Juan Carlos Canizales (897). Su siguiente objetivo es Ramón “Diablo” Montoya (908).

Los Naranjeros de Hermosillo no se la creen con el cubano Elian Leyva (2-0, 0.00), uno de sus invitados que reportó casi al final de los entrenamientos, en Arizona. El ex ganador de la triple corona de pitcheo ofreció en el estadio Sonora contra los líderes Algodoneros de Guasave, la mejor exhibición en lo que va de la todavía incipiente edición (7 Ip, 2h, 0c, 1bb, 6k), aunque no ganó

UN día como hoy, en 1980: Los Filis de Filadelfia se coronaron por primera vez en la Serie Mundial en sus 98 años de historia, superando 4-1 a los Reales de Kansas City, en el Juego 6.

El domingo 21 de octubre de 1973, en un juego de 9 innings que sólo duró 1 una y 43 minutos, el México americano Rafael García y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 1x0 a los Cañeros de Los Mochis. Perdió Robert Leslie.

**”La economía del beisbol es el gran problema. Los grandes clubes ganan mucho dinero y los pequeños no.”: Fay Vincent, Comisionado de Grandes Ligas.

EN seguidillas.- Al igual que el ciclo anterior, los Yaquis esperan para la segunda mitad del calendario a Víctor Arano, un bigleaguer en receso debido a las lesiones que en 2021 hizo la tarea en la sucursal AAA de los Bravos de Atlanta (1-2, 2sv, 2.50 pcl). Con los de Cajeme, en 2020-2021, compiló 0-1, 2sv, 5.40 en el rol regular y 0-0, 2sv y 2.57 en los playoffs... Sucedió en Jalisco, por los rumbos de Zapopan: El mánager de los Charros, Roberto Vizcarra, moviendo sus piezas en un ejercicio que en el balance le redituó un triunfo 12-11 a costillas de los Sultanes de Monterrey, pidió a tres jóvenes (Erick Preciado, Anfernee Beníntez y Oswaldo Martínez) un out a cada uno para sacar el séptimo inning... Manteniendo la costumbre, los Cañeros traen al menos dos receptores en su orden al bat del diario: Juan Camacho, que en ocasiones sale como designado o primera base, y Carlos Mendivil detrás del plato.