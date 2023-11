CIUDAD DE MÉXICO.- Con asistencias menores a las 5 mil personas en los tres juegos, Saltillo se estrenó como sede alterna de los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico, pero los que fueron la pasaron bien, sobre todo en la jornada dominical, en la que hubo fandango después de la pelota.

De acuerdo a los preliminares, se esperaba más gente en las localidades del estadio Francisco I Madero donde en la primera noche la protagonista resultó una espesa neblina que forzó una suspensión a la altura del séptimo inning y triunfo recortado de los anfitriones.

Y como la intención de la directiva regiomontana no era llenar el parque de “bote en bote”, sino sacar el trámite mientras su estadio era escenario de otro evento, regresarán a la capital de Coahuila en diciembre para recibir a los Venados de Mazatlán.

LOS Cañeros de Los Mochis traen en circulación al relevista de Escuinapa, Sinaloa, Adrián Hernández (0-0, 7.71), quien a sus 23 años todavía es una promesa de los Azulejos de Toronto, aunque fuera del róster de 40.

Las averías físicas han limitado su potencial, pero no ha perdido la fortaleza con la que ha ponchado a 306 en 230 innings y un tercio en cinco veranos en las filiales de los canadienses.

En 2023 rindió en la sucursal AA, New Hampshire (2-3, 4.65) y en 48 innings y dos tercios, recetó 60 chocolates, en tanto que para los verdes trabaja su segundo invierno tras debutar en la LMP en 2022-2023 (0-0, 3.38).

UN día como hoy, en 1982—Eleno Cuén, de los Ostioneros de Guaymas, lanzó un juego sin hit ni carrera en 9 innings al derrotar 6x0 a los Algodoneros de Guasave.

El jueves 27 de noviembre de 1997: El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y estrella de las Ligas Negras, Buck Leonard, muere a la edad de 90 años.

Considerado como uno de los mejores jugadores en la historia, Leonard jugó para los poderosos Homestead Grays, que ganaron nueve banderines consecutivos.

Leonard se ubicó constantemente entre los líderes de la liga en jonrones y ganó un título de bateo en 1948.

**“Cuando jugábamos en las ligas negras, sentíamos que también estábamos aportando algo al béisbol”,- Buck Leonard.

EN seguidillas.- El abridor de los Venados de Mazatlán, Braulio Torres-Pérez (3-3, 2.05), no ha admitido carreras en cuatro de sus ocho aperturas... Félix Pérez (.178, 11, 25), líder jonronero y segundo lugar en impulsadas en la LMP, no estuvo en el orden al bat de los Charros de Jalisco en la serie del fin de semana en Ciudad Obregón. Naturalmente, no se supo por qué... Los Charros lamentan el fallecimiento del lanzador novato Édgar Zúñiga, de 21 años, quien pereció ahogado en un río en Pánuco, Veracruz... Hace unos días terminó su participación en la Liga Invernal Mexicana con los Guerreros de Oaxaca y en 2021 y 2022 se fogueó en la categoría rookie de los Filis de Filadelfia (5-6, 3.00).