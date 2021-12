Ni la Influenza ni Covid-19 pueden con Naranjeros

CIUDAD DE MÉXICO._ ¿Los Cañeros de Los Mochis son tan malos, como para haber cargado con el “farol rojo” en la primera mitad y que, irremediablemente, van a refrendar en la segunda? Los resultados conceden la razón a quienes tienen esa percepción.

Pero, ¿realmente lo son el mejor bateador en las menores de los Rojos de Cincinnati en 2021, Alejo López (.220, 1, 11), el estelar de los Toros de Tijuana, Isaac Rodríguez (.276,1,15), el novato del año de la pasada edición de la Liga Mexicana, Juan Carlos Camacho (.243, 5, 20), el todavía prospecto de los Rays de Tampa Bay, Esteban Quiroz (.265, 2, 16) -cedido ayer a los Algodoneros de Guasave- y los foráneos Kenny Vargas (.214, 1, 8) y Josuan Hernández (.275, 4, 18), que ya se fueron y Eddy Martínez (.213, 4, 11)?

Y en el pitcheo, ¿los importados Carlos Viera (5-6, 4.22), Leuris Gómez (1-5, 3.25) y Daysbel Hernández (0-1, 8sv, 3.79), Fabián Cota (4-3, 3.66), Édgar González (1-3, 3.38) y la también promesa de Cincinnati, Daniel Duarte (1-0, 0.87)?

Los números “desnudan” el alma de algunos de ellos que serán refuerzos para los playoffs que inician el día de Navidad y donde probablemente, sacarán lo mejor de sí, después de hundir a los verdes.

Por cierto, a diferencia del ciclo anterior y zafras pasadas, los aficionados han respondido, según un promedio de cinco mil y fracción en el remozado Emilio Ibarra Almada, superando las recaudaciones de los consistentes Mayos de Navojoa (4,346) y Algodoneros (2,862).

LOS Naranjeros de Hermosillo ya están completos nuevamente en su orden al bat del diario, desvanecido el brote de influenza, pero ahora tienen en cuarentena al mánager Juan Castro, quien antes de una gira presentó síntomas de Covid-19.

El coach de banca, el colmilludo Juan Francisco Rodríguez, entró al quite en la serie contra los Mayos y hasta que el ex bigleaguer no represente un foco de infección del mal del ya considerado mal del siglo 21.

Un ciclo difícil para los Naranjeros en temas de salud pública pero que no han perjudicado la marcha del conjunto que había ganado ocho de sus pasados 11 juegos, incluidos dos para el interino.

UN día como hoy, el viernes 10 de diciembre de 1971: los Mets de Nueva York trasladaron a los Ángeles de California a Nolan Ryan y a los prospectos Francisco (Paquín) Estrada, Don Rose y Leory Stanton, a cambio del jugador de cuadro Jim Fregosi.

En 1973, lunes por la noche, la selección Sonora venció 1x0 a la de Sinaloa, en el Juego de Estrellas efectuado en Navojoa. Ganó Dyar Miller y perdió Cecilio Acosta.

**”Lanzar en las Grandes Ligas es un sueño. ¡Prepararse para lanzar en las Grandes Ligas es una pesadilla!”: Nolan Ryan.

LEÍDO y escuchado en las redes: El taponero de Águilas de Mexicali, Jake Sánchez (1-0, 21sv, 1.44 pcl), enfilado a imponer una marca de rescates, abona al mérito al bullpen que le limpia el camino al noveno inning... Los Diablos Rojos despiden y desean suerte a Jon Singleton (.321, 15, 36), quien en 2022 intentará un regreso a las Mayores, con los Cerveceros de Milwaukee... Roberto Kelly dijo en su presentación como estratega de los Sultanes de la Liga Mexicana, que las decisiones en el terreno de juego las toma él. Le observaban el gerente Jesús Valdez, hijo, y el presidente José Maíz García que desde Williamsport 1957 ha lidiado con la neurosis de los mánagers.