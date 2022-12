CIUDAD DE MÉXICO.- Sin causas penales en su contra, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles,Trevor Bauer, lleva cerca de dos años en la congeladora después de que una mujer lo acusó de agresión sexual.

Ya sabe usted, Major League Baseball se conduce bajo sus propios códigos y la exoneración judicial no solo no aplicó, sino que la oficina del comisionado Rob Manfred agarró por su cuenta al ex Cy Young, empujándole una suspensión de 324 juegos.

Finalmente, un árbitro que salió quién sabe de dónde, redujo considerablemente el castigo—200 juegos--, dejando a Bauer en posición de volver a los diamantes que no pisa desde el 28 de junio de 2021.

Sin embargo, los Dodgers no brincaron de gusto al recibir la notificación y emitieron un comunicado en el que dicen que se tomarán una pausa antes de decidir si incorporan o no al serpentinero a sus filas.

Tras ganar el Cy Young en la temporada corta 2020 en la que rindió para los Rojos de Cincinnati (5-4, 1.73), Bauer y los Dodgers acordaron por tres años y 102 millones de dólares, de los cuales, perdió 37.5 debido a la suspensión.

MARCELO Martínez, tamaulipeco que desde 2018 cumple con sus obligaciones en sucursales de los Reales de Kansas City, registra 3-2 y efectividad de 1.71 en seis aperturas para Águilas de Mexicali, sus primeras en el circuito desde 2018-2019.

El zurdo surgido de las canteras de los Sultanes de Monterrey llegó a la frontera en el cambio que llevó al bigleaguer Isaac Paredes a los Naranjeros de Hermosillo, donde tenía 0-2 y 4.76 en seis relevos.

Podría decirse que es hasta ahora la única ganancia de los emplumados en la transacción, a pesar del esfuerzo de los otros involucrados, Norberto Obeso (.185, 1, 3) y Walter Ibarra (.189, 0, 6).

OBSERVACIONES: En Puerto Rico preparan homenaje al ícono de Grandes Ligas Roberto Clemente, a 50 años de su trágica muerte ocurrida en el anochecer del 31 de diciembre de 1972, cuando un avión en el que llevaba ayuda a los damnificados de un terremoto en Managua, Nicaragua, cayó al mar a unos cuantos minutos de su despegue del aeropuerto de San Juan.

La Federación Cubana informó que como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, en febrero sostendrán juegos de preparación contra los Dragones de Chunichi y Halcones de Softbank, en Japón.

UN día como hoy, el jueves 24 de diciembre de 1981: Un sencillo de Carlos Villela estropeó un juego perfecto en el noveno inning sin outs a Salomé Baroja, quien también admitió otro imparable a David Villagómez, en un inusual encuentro de Nochebuena en la Liga Mexicana del Pacífico, en Mazatlán.

Barojas se recuperó para completar la jornada y llevar a los Tomateros de Culiacán a una victoria, 2x0, sobre los Venados en el estadio Teodoro Mariscal.

**“Mi padre fue beisbolista, pero yo empecé jugando futbol”.- Salomé Barojas.

EN seguidillas.- A seis juegos de la caída del telón en la Liga Arco, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, campeón y subcampeón, tienen la soga al cuello de cara a los playoffs... En Hermosillo confían en que el hombre que más buscaron durante los preliminares del ciclo, Isaac Paredes, recupere su mejor forma en la recta final. El bigleaguer acreditado iba de 63-10 (.159), dos jonrones y 6 impulsadas en 19 partidos... Otro ligamayorista, Stone Garrett (.150, 1, 4), también ha decepcionado en Culiacán.