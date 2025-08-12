CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Martínez (9-5, 2.24) ganó ayer su segunda decisión consecutiva, tirando pelota de cuatro hits en siete innings de blanqueo en un estrecho 1x0 favorable a Rakuten Monkeys sobre TSG Hawks, en la Liga de Taiwán.

El zurdo, que ponchó a cinco y obsequió dos bases por bolas, quedó en solitario como número dos en triunfos y escaló al quinto lugar en efectividad en el circuito que en ocasiones proyecta a sus mejores exponentes a Corea del Sur o Japón.

En 13 innings y dos tercios de sus recientes dos aperturas, el ex prospecto de los Reales de Kansas City no ha admitido carreras limpias, en un repunte posterior a cinco salidas sin ganar.

Allá mismo, Humberto Castellanos (8-5, 2.79) tiene llamado hasta el venidero fin de semana con CTBC Brothers y en la pelota nipona, va para dos meses que Roberto Osuna no figura en el bullpen de los Halcones de Softbank.

VINICIO Castilla es un hombre muy ocupado a estas alturas de su vida. Es asistente del gerente general de los Rockies de Colorado, asesor de los Jaguares de Nayarit en la Liga Mexicana del Pacífico y participó en el juego “chusco” del equipo “Bananas” que atrae multitudes en Estados Unidos.

Además, se recuerda que el ex jonronero oaxaqueño, de 58 años, fue manager de las últimas dos campañas de los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico, aunque no terminó la segunda agobiado por los tropiezos.

Castilla también acostumbra en ocasiones a uniformarse para las prácticas previas a los encuentros en casa de los Rockies de Colorado, haciendo soñar a sus “fans” que creen que podría dirigir en el Big Show.

UN día como hoy, en 1972- Los Cafeteros de Córdoba, un club de expansión, se coronan en la Liga Mexicana imponiéndose a los favoritos Saraperos de Saltillo en el sexto juego de la serie final, 3x2.

En 1993 - Rickey Henderson, recientemente traspasado a Toronto por Oakland, le da a su compañero de equipo Turner Ward 25.000 dólares por el número 24. Henderson se había quejado de que tenía problemas para batear con el 14 en su espalda.

Hoy es el cumpleaños de la lanzadora poblana, Rosa del Castillo (27), Alexis Wilson (29) y Taijuan Walker (33). El 13 de agosto de 1988 falleció en Caborca, Sonora, Baldomero Almada (75), jardinero y primer mexicano en Grandes Ligas, en 1933 con los Medias Rojas de Boston.

-“Siempre me digo que puede que sea la primera en hacer muchas cosas, pero me aseguraré de no ser la última”.- Kamala Harris.

EN seguidillas.- Los Naranjeros de Hermosillo se convirtieron en los primeros en publicar su róster de pretemporada y llama la atención que entre sus convocados se encuentran Isaac Paredes, Javier Assad y Alejandro Kirk, éste último jamás visto en la LMP, sólo entrenando por su cuenta en el estadio Fernando Valenzuela... El ahora lesionado Paredes nunca ha faltado a su cita invernal y Assad no lanza en invierno desde el ciclo 2021-2022 cuando registró 4-0 y 0.00 en 17 relevos... Los Naranjeros también contemplan a los pítchers Alan Rangel (Filadelfia) y Omar Cruz (San Diego) que en 2025 debutaron en las Mayores, el receptor César Salazar que sube y baja con los Astros de Houston y el jardinero ex ligamayorista, Luis González, quien batea .281 con 15 jonrones y 50 impulsadas para el High Point, en la Liga Independiente del Atlántico.