Otro mánager famoso

CIUDAD DE MÉXICO.- Genio y figura, el dueño de los Acereros de Monclova insiste en que “sin mánager extranjero no hay paraíso” y como Gerardo Benavides Pape no anda con medias tintas, para 2023 contrato al puertorriqueño Edwin Rodríguez, ex piloto de Grandes Ligas y subcampeón por partida doble en el Clásico Mundial. Lo que seguía en el guión era que de inmediato pusiera a trabajar al estratega de los Marlins de Miami en 2010 (46-46) y 2011 (32-39), verbigracia, el otro dirigente del Big Show, Mickey Callaway, quien empezó con un “mini camp” desde enero 2022 y para abril estaba más cansado, ojeroso y sin ilusiones que el coyote de la divertida Correcaminos. El desgaste de Rodríguez será menor. Al hombre que llevó a la selección de su país a las finales de 2013 y 2017 contra República Dominicana y Estados Unidos en el mundial beisbolero, Benavides lo citó para los entrenamientos formales en marzo próximo. LOS Cañeros de Los Mochis, quienes desde la víspera de la rosca de Reyes esperaban rival, llegaron a su tercera semifinal en las pasadas cinco ediciones, tras no calificar en 2020-2021 y 2021-2022. Hoy se encuentran a cuatro triunfos de la serie final por el campeonato que no celebran desde 2002-2003 y que sintieron cerca en 2016-2017 en que sucumbieron en seis desafíos ante Águilas de Mexicali y Roberto Vizcarra. Aquella versión la dirigió el ex bigleaguer de los 4 anillos de Serie Mundial, el venezolano Luis Sojo, paisano del ahora timonel de los verdes José Moreno, quien echó abajo los pronósticos que le auguraban un fracaso porque no conocía el béisbol mexicano. UN día como hoy, en 1958: En Navojoa, Ángel Castro conectó tres jonrones, dos de ellos en un primer innings de 11 carreras y agregó un sencillo y dos bases por bolas en una jornada de 11 impulsadas, para llevar a los Venados de Mazatlán a una victoria, 26-10, sobre los Mayos. El lunes 10 de enero de 1983: La Corte Suprema de Nueva York emite una resolución en la que prohíbe a los Yanquis trasladar sus primeros juegos de la temporada venidera contra los Tigres de Detroit en Denver, Colorado, debido a obras de remodelación en Yankee Stadium. **“Pienso en el beisbol cuando me despierto por la mañana. Pienso en él todo el día y sueño con él por la noche. El único momento en que no pienso en él es cuando estoy jugando”.- Carl Yastrzmeski. GOZANDO de cabal salud, Roberto Ramos no tuvo ningún turno en la serie de playoff que los Naranjeros de Hermosillo ganaron 4-2 a los Venados de Mazatlán. Sólo salió al campo una vez para labores defensivas en el primer cojín. El jonronero de AAA, Corea del Sur y Liga Mexicana, volvió a dejar pendiente su consagración en la Liga Mexicana del Pacífico, según cifras de .177, 7 “bambinazos” y 20 remolcadas, en 41 juegos y 141 oportunidades con el tolete. Ramos y el mánager Juan Castro debieron hablar del asunto desde la recta final del calendario, cuando llegó el dominicano Alex Mejía echando tiros para exigir un lugar permanente en el orden al bate. EN seguidillas.- Golpazo para los Medias Blancas de Chicago el cáncer linfático de su seguro cerrador de 2021 y 2022, Liam Hendriks, autor de 75 rescates y 12 triunfos... En el Estadio Sonora (16,429), la mejor asistencia del pasado fin de semana en la Confederación de Béisbol del Caribe y Anexas. En el Quisqueya de Santo Domingo hubo 12,860 y en el de los Yaquis de Ciudad Obregón, 11,084... En su mejor forma en varias lunas, Christian Villanueva (Jalisco) anduvo en la línea de los .400 (.417) reforzando a los Venados, aunque sin extra bases y tres producidas.

