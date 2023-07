CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de constantes viajes, de AAA a Grandes Ligas y viceversa, Javier Assad (1-2, 3.52) se ha establecido como relevista de los Cachorros de Chicago, que lo contemplaban para ser parte de la rotación desde la pretemporada.

Pero el mánager David Ross cambió sus planes pese a elogiar al tijuanense por sus actuaciones en el Clásico Mundial, relegando al bullpen al todavía novato, donde no le fue bien en sus primeras salidas.

De finales de junio a la fecha, las cosas mejoraron para Assad, quien en 8 apariciones registra 1-0 y efectividad de 0.89, con 20 ponches y 7 bases por bolas en 20 innings y un tercio.

¿SABEN quién está de regreso? Juan José Pacho, con los Venados de Mazatlán, a quienes les ha dado tres de sus últimos cuatro campeonatos, además de dos en la Serie del Caribe.

El ex torpedero abandonó la organización en abril de 2021 para incorporarse a la campaña política del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero después no se supo nada del yucateco, sólo especulaciones sobre un cargo en el Instituto del Deporte municipal del puerto.

Por ahora, Pacho, quien no aparece entre los coaches del mánager Luis Carlos Rivera, asiste a firmar autógrafos en eventos de los Venados y es anfitrión en un programa de entrevistas en las plataformas del equipo.

UN día como hoy, en 1976—El mexicano Francisco Barrios y John Odom se combinan para un juego sin hit con carrera, al imponerse los Medias Blancas de Chicago, 2x1, a los Atléticos de Oakland.

Los Atléticos, que pisaron el plato en el cuarto inning, no aprovecharon 9 bases por bolas del abridor Odom (5 Ip, 3k) y dos más de Barrios (4 IP, 2K).

En 1991 -- Dennis Martínez, de los Expos de Montreal, lanzó el decimotercer juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas, retirando a los 27 Dodgers, para derrotarlos 2x0 en Los Ángeles.

Martínez poncha a cinco al superar a Mike Morgan, quien recorrió la ruta de nueve innings y fue víctima de dos carreras sucias en el séptimo.

El receptor Ron Hassey se convierte en el primero en trabajar dos perfectos, después de haber estado detrás del plato para la obra maestra de Len Barker, de los Indios de Cleveland en 1981.

**”No perdí la fe de lograr el (juego) perfecto. Sin embargo, me pasó algo extraño y lo que hice fue orar y le dije a Dios: ‘Qué pasó papá, me han ayudado por ocho innings, no me abandones en este último”.- Dennis Martínez.

EN seguidillas.- Lo que faltaba a Shohei Ohtani hoy que es noticia permanente en el Big Show y galaxias vecinas: su primer juego completo que fue blanqueada de un hit contra los Tigres en Detroit... Alex Verdugo (.271, 7, 21) va de 18-0 con 10 ponches en sus últimos 5 juegos y en julio, el jardinero de los Medias Rojas de Boston batea .119 (59-7) con dos “vuelacercas” y 7 producidas... Los Charros de Jalisco anunciaron a tres importados con el fierro LMB, el toletero Félix Pérez y los pítchers Yoennis Yera y Derrick Lopp y al también serpentinero de la Liga Independiente del Atlántico, Jared Lakind, que ya rindió para ellos en 2018-2019 (0-1, 2.92).