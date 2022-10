Para ver la Serie Mundial, hay que pagar

CIUDAD DE MÉXICO._ El primer juego de una Serie Mundial por televisión en la memoria del columnista fue uno de octubre de 1969. Era un mocoso, diría Napoleón, y no recordamos cuál de los encuentros vimos de aquel clásico ganado en cinco por los llamados “milagrosos” Mets de Nueva York a los Orioles de Baltimore.

Tampoco a los cronistas de la trasmisión en Telesistema Mexicano, hoy Televisa, pero debieron ser Pedro “Mago” Septién, Jorge “Sony” Alarcón y Eduardo Orvañanos, el “bueno”, no el narrador de futbol, su sobrino.

Con don Eduardo tuvimos la suerte de colaborar en los ochenta y noventa en El Heraldo de México, donde el también ex presidente de la Liga Mexicana se encargaba de Planeación y Ventas.

Viene a cuento porque ayer trascendió que Televisa, que ya había dado un anticipo no poniendo en pantalla ningún choque del calendario regular, no hará la cobertura de la Serie Mundial por primera vez desde 1963, simplemente porque no pagaron los derechos.

Los damnificados, aparte de los aficionados que no disponen de la televisión restringida, serán Antonio De Valdez, Enrique Burak y José Segarra, aunque ellos cubren la NFL y los dos primeros, también el “soccer”.

Al respecto, uno de los muchos que expresaron su descontento, el cibernauta Martín Córdova, escribió: “pero que no sea futbol, porque desde la luna lo transmitirán”.

TRES de tres: EL puertorriqueño Daniel Ortiz (.244, 2, 4) dejará a los Sultanes de Monterrey tras el juego de hoy, el último del compromiso contra los Charros de Jalisco, para reportar a los Indios de Mayagüez.

Así lo pactó en 2020-2021 (.298, 3, 12) y 2021-2022 (.238, 5, 18), en vísperas del inicio de hostilidades de la Liga Roberto Clemente, que este otoño inaugurará el 4 de noviembre.

Los lanzadores Jesús Cruz (Mexicali), Atlanta, Marcelo Martínez (Hermosillo), Kansas City, y Miguel Aguilar (Ciudad Obregón), Arizona, brillan por su ausencia a casi un mes de haber finalizado sus obligaciones en las sucursales AAA. Ya no los hacen como antes.

UN día como hoy, en 1989: La Serie Mundial se reanuda después de un retraso de diez días debido al terremoto de San Francisco. Los Atléticos de Oakland, detrás de dos jonrones de Dave Henderson, vencen a los Gigantes, 13 -7, en el juego 3, camino a una barrida.

El domingo 27 de octubre de 1991: en una doble cartelera en Mexicali, Águilas y Algodoneros de Guasave se propinaron sendos juegos sin hit ni carrera en 7 innings, ambos con scores 3 a 0. Timber Mead en el primero y el zurdo Isaac Jiménez cobró la afrenta.

**”El borde del estadio comenzó a moverse. Miré hacia arriba, nunca lo olvidaré, y había un chico allí arriba, con un pie en la ventana (del palco), y pude ver el terror en sus ojos. Estaba pensando en saltar solo para salir de allí. Pensé: ‘No lo hagas, hombre. Caerás sobre alguien y lo matarás y te matarás a ti mismo’”.- Terry Kennedy, cátcher de los Gigantes en 1989.

EN seguidillas.- Los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City aún buscan mánager en un escenario en el que los Rangers de Texas sacaron del retiro a Bruce Bochy y los Marlins de Miami contrataron al novicio Skip Schumaker... Por su parte, los Yanquis de Nueva York retendrán a Aaron Boone para su sexta temporada ya firmada... Los Astros de Houston buscarán poner fin a la hegemonía de la Liga Nacional en los pasados tres años: Nacionales de Washington, Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta.