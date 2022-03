Pelotazo en la cara no detendrá a Rachel Balkovic

CIUDAD DE MÉXICO.- Se hizo mucho ruido cuando la nombraron, pero casi pasó inadvertido que la primera mujer en dirigir un club en ligas menores, Rachel Balkovec, se encuentra convaleciente después de ser impactada en la cara por una pelota durante una práctica de bateo de los Yanquis de Tampa, en clase A.

De propia voz, la ex receptora de softbol, dijo que el incidente no impedirá su esperado debut, el próximo 8 de abril en Lakeland, dejando en claro que no piensa claudicar ahora que está más cerca de acaparar los reflectores.

Balkovec, de 35 años, fue noticia universal dentro del ámbito del beisbol, cuando los Yanquis de Nueva York anunciaron a principios de 2022 que su ex coach de bateo en su sistema de sucursales iba a recibir la alternativa como manager.

CUATRO organizaciones ligamayoristas parecen muchas para alguien que como Esteban Quiroz, busca una oportunidad en el Big Show, en su caso, a los maduros 30 años de edad y cierto historial de lesiones.

La de los Cachorros de Chicago es la cuarta para el sonorense que antes hizo la tarea en las fincas de los Medias Rojas de Boston, Padres de San Diego y Rays de Tampa Bay. Pero no es el único entre los mexicanos.

Joey Meneses—Bravos de Atlanta, Filis de Filadelfia, Medias Rojas y Nacionales de Washington--, también anda en esos trotes y del pasado se recuerda a Luis Alfonso García picando piedra hasta en cinco (Boston, Cleveland, San Luis, Dodgers y Mets), antes de que le cerraran las puertas sin alcanzar el objetivo.

Ojalá y no sea la suerte de Quiroz y Meneses, como tampoco de Roberto Ramos, quien si bien se mantuvo en una sola empresa—Rockies de Colorado—y ahora Medias Rojas tras regresar del frente de Corea del Sur, igualmente ha tenido una espera larga.

UN día como hoy, en 1961—Los Rojos de Cincinnati llegaron a las 11 de la noche al Parque del Seguro Social, debido a un retraso en el vuelo, y los Tigres capitalinos se aprovechan para vencerlos 11-3, con pitcheo de 7 imparables en toda la ruta del zurdo Jesús Robles, incluido, jonrón de Frank Robinson.

1986-- El Comité de Reglas de las Grandes Ligas vota para cambiar la regla del bateador designado para la Serie Mundial, permitiendo que se use en todos los juegos en el estadio del club de la Liga Americana, pero no en el de la Liga Nacional.

Desde 1976, el DH se ha utilizado en ambas ligas en años pares.

**“El beisbol es simplemente un juego mejor sin el DH”: Bob Costas, cronista.

OBSERVACIONES: El coach de pitcheo de los Azulejos de Toronto, Pete Walker, pasó una horas bajo arresto, acusado de conducir ebrio, en Tampa, Florida. Tiene 52 años y va por su temporada 11 aconsejando a los pítchers del elenco canadiense.

Es tiempo de beisbol en Europa: ayer inició la temporada en España; en Italia y República Checa romperán el hielo el 1 de abril, Alemania al día siguiente, mientras que en Holanda inaugurarán el 7 y en Francia el 10 del cuarto mes del año, reporta Gustavo Olague.

EN seguidillas.- Giovanny Gallegos (1 Ip, 0h, 0c, 1k), quien llegó tarde al campamento de los Cardenales de San Luis, tuvo ayer su primera actuación, contra los Marlins de Miami... El cátcher de los Azulejos, Alejandro Kirk (.400, 1jr, 4cp), de 4-1 y una empujada en triunfo 10x9 sobre los Yanquis... Alex Verdugo (.222), de 3-1, al ganar Boston (5) a los Rays (3)... Santiago Chávez (Miami), que en 2022 sólo ha consumido un turno (1-1), promedia .476 (21-10) con dos dobles y 3 producidas en 20 juegos en su trayectoria en Spring Training.