CIUDAD DE MÉXICO.- El gerente deportivo de los Charros de Jalisco, Raymundo Padilla, considera que hay un 90 por ciento de posibilidades de que Humberto Castellanos reporte el próximo invierno.

Tiene más de un año sin lanzar—31 de mayo 2022—tras ser sometido en el hombro a la operación “Tommy John”. Actualmente se encuentra en la lista de lesionados de 60 días y en rehabilitación en la sucursal AAA, Aces de Reno.

Castellanos, quien lanzó para los Charros en 2018-2019 (1-0, 2.86)) y 2019-2020 (0-1, 5.79), registraba 3-2 y efectividad de 5.60 en 11 juegos, 9 como abridor, cuando se lastimó en una lidia con los Bravos de Atlanta.

DESPUÉS de ligar 17 relevos y 17 innings sin admitir carreras, Roberto Osuna (0-0, 11sv, 0.50) permitió una en un episodio (2h) el domingo, en su reaparición tras casi dos semanas fuera debido a un problema estomacal.

El ex bigleaguer, que no tiraba desde el 27 de mayo, lo hizo en una salida de las llamadas de mantenimiento para un cerrador. Los Halcones de Softbank cayeron 4-2 contra los Gigantes de Yomiuri.

En 18 capítulos, Osuna va perfecto en oportunidades de salvamento y también ha aportado 5 “holds”, con 15 chocolates y sólo una base por bolas.

OBSERVACIONES: En la victoria de los Orioles de Baltimore, 11x3, sobre los Reales de Kansas City, Ramón Urías (.272, 2, 20) tuvo el segundo juego de cuatro imparables en su trayectoria, ambos en 2023. El 26 de abril lo consiguió ante los Medias Rojas de Boston.

Joey Meneses (307, 2, 31) bateó .378 (37-14), dos dobles y un triple, con cuatro impulsadas y seis anotadas en sus pasados 10 juegos, pero los Nacionales de Washington perdieron siete.

UN día como hoy, en 2001 - Gary Sheffield, de los Dodgers de Los Angeles, se convierte en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar tres juegos 1x0 en una temporada con un jonrón, cuando se vuela la barda para vencer a Atlanta.

Anteriormente, Sheffield también aniquiló con un cuadrangular a los Cerveceros de Milwaukee el 2 de abril y Marlins de Florida el 7 de mayo.

El 12 de junio de 2001—Los Tigres batean 11 hits en un inning, incluso cuatro jonrones-- dos de ellos de Javier Robles--, para imponerse en duelo de batazos a los Saraperos de Saltillo, 11x10.

**“Hay gente que te critica no porque le caes mal, sino porque no entienden por qué le has caído tan bien a Dios. Ignoralos y sigue adelante”.- Javier Báez.

EN seguidillas.- El brasileño André Rienzo compila 0-2 y 10.66 en carreras limpias en cuatro inicios para los Leones de Yucatán... Con la mitad del calendario a cuestas por la mayoría de los equipos—45 juegos—en la Liga Mexicana sobreviven dos bateadores de .400: Carlos Muñoz (.412, 7, 20), de los Rieleros de Aguascalientes, y el jardinero de los Saraperos de Saltillo, Fernando Villegas (.408, 7, 20)... Los Diablos Rojos han puesto el pie encima en 2023 a dos de sus potenciales rivales en los playoffs de agosto: Tigres de Quintana Roo (0-6) y a los campeones defensores Leones de Yucatán (0-6).