CIUDAD DE MÉXICO.--Tiempos traen tiempos. En un pasado no muy remoto, no sucedían situaciones como la del puertorriqueño Yadier Molina, estrella del Big Show que habiendo anticipado su retiro al concluir la edición 2022, fue nombrado mánager no de un equipo de la liga invernal de su país, sino de Venezuela.

El cátcher de los Cardenales de San Luis dirigirá a los campeones vigentes Navegantes de Magallanes, cuyo timonel, el venezolano Wilfredo Romero, decidió regresar a la Liga Mexicana del Pacífico para tomar el mando de los Yaquis de Ciudad Obregón.

En los últimos años, a esos Navegantes los han dirigido, aparte de Romero, Enrique “Che” Reyes, y de manera interina Luis Carlos Rivera, quien trabajó como coach de pitcheo en las pasadas tres temporadas.

ES posible que los Acereros de Monclova inicien hostilidades sin mexicanos en su orden al bat, pero al menos en su larguísima pretemporada va tomando forma una cuarteta de abridores mexicanos.

El experimentado ex ligamayorista Héctor Velázquez es el número uno, seguido por Wilmer Ríos, Eduardo Vera y Francisco Ríos, mientras dos más convalecen por lesiones: Héctor Daniel Rodríguez y Édgar Arredondo, éste último como nueva adición.

A la ofensiva, prometen tormento a la oposición con Addison Rusell, Josh Reddick, Chris Carter, el venezolano Pablo Sandoval, Bruce Maxwell, Logan Moore, Carlos Martínez, Shawon Dunston Jr., y el dominicano Francisco Peguero.

UN día como hoy, en 1966-- Los Mets de Nueva York firman a la estrella de la Universidad del Sur de California, el lanzador Tom Seaver, con su primer contrato, que incluye un bono de 50 mil dólares.

Seaver había sido seleccionado por los Bravos de Atlanta en el draft de enero, pero el comisionado Spike Eckert anuló el trato cuando firmó un contrato después de que la temporada de la USC ya había comenzado.

Los Mets vencieron a los Indios de Cleveland y los Filis de Filadelfia en una lotería por los servicios de Seaver.

El mismo día, pero en 1997—Debuta en Grandes Ligas Ricardo Rincón (1.2 Ip, 1h, 1c, 2bb, 2k), relevando en el octavo inning, en derrota de los Piratas de Pittsburgh, 7x5, ante los Gigantes de San Francisco.

**“En el beisbol, mi teoría es luchar por la consistencia, no preocuparme por los números. Si te obsesionas con las estadísticas, te vuelves miope; si busca la consistencia, los números estarán allí al final”: Tom Seaver.

EN seguidillas.- A unos días de los ajustes definitivos en los rósters, el sonorense Luis González (.476, 1jr., 6cp) reclama un lugar las filas de los Gigantes... En cambio, el flojo rendimiento de Alex Verdugo (.190, 0, 1) no lo descarta para uno de los prados de los Medias Rojas de Boston... Joey Meneses (.500, 1, 3) y Roberto Ramos (.100, 0, 0), sin remedio, irían a donde ya nada tiene que demostrar, a la AAA, en las sucursales de los Nacionales de Washington y Medias Rojas, respectivamente.