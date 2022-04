CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Verdugo (.294, 3jrs., 10 cp), quien en ocasiones aparece en la parte alta o baja del orden al bat, empuñó como cuarto en los recientes tres juegos de los Medias Rojas de Boston, incluido el de ayer en Tampa Bay.

El que puso en ese cuadrito al jardinero de la doble nacionalidad fue el mánager interino, Will Venable (1-1), quien entró al quite por el galardonado puertorriqueño Alex Cora, una de las víctimas del ya no tan temido covid-19, pero que no termina por irse.

Verdugo, quien muerto de la risa juega en cualquiera de los prados, también ha estado muy activo atrapando líneas y echando corredores en las bases, en su primera temporada en la que cobrará millones de dólares, 3.5, para ser precisos.

SE tardaron para entrar a la moda, pero finalmente el Estadio Monterrey pasó a ser “Móvil Super”, por legítimos afanes comerciales en un entorno tan competido que en el que a veces el beisbol es avasallado hasta por una carrera de “encostalados” en Nuevo León.

Otra: También los Diablos Rojos se metieron a otra “onda” y de las gruesas, la de los naturalizados, dándose el lujo de prescindir de los servicios del ex jonronero de Grandes Ligas, Khris Davis, en la serie inaugural en Tijuana, mientras el hombre estrena pasaporte mexicano.

Una más: Dos años después de esfumarse de la Liga Mexicana del Pacífico en la que rompió corazones en Culiacán, el jardinero Rico Noel tiene su tercera oportunidad en la Liga Mexicana, nada menos que con los Sultanes. En 2017 duró poco con los Bravos de León (.250, 2jrs., 5cp) y también en 2019 con los Leones de Yucatán (.135, 0, 0).

Y, con 79 años recién cumplidos, el histórico Vicente “Huevo” Romo es el decano en el terreno de juego en la LMB, en la encomienda de coach de bullpen de los campeones defensores, Toros de Tijuana.

OBSERVACIONES: Los Rojos de Cincinnati colocaron al relevista Daniel Duarte (0-0, 10.13) en la lista de lesionados de 60 días, en un escenario que podría implicar una operación en su codo derecho.

Óliver Pérez (1-1, 17.18) permitió 4 hits y 6 carreras—cinco limpias—en sus recientes tres apariciones, sobre un inning y un tercio, con los Diamondbacks de Arizona, peligrando sobremanera como uno de los más veteranos en activo en las mayores.

UN día como hoy, en 1956—El umpire de la Liga Americana, Frank Umont, es el primero en usar anteojos en un juego de temporada regular cuando oficia un encuentro entre los Tigres de Detroit y los Atléticos de Kansas City.

Un ex tackle de la NFL para los New York Giants, Umont todavía presenta una apariencia intimidante para la mayoría de los jugadores y fanáticos.

En 1952—Con la campaña avanzada, resucitan los Diablos Rojos y empatan a seis carreras en 14 innings con los Sultanes de Monterrey, en el Parque Delta que era del empresario Jorge Pasquel.

Luego del verano de 1951, la franquicia capitalina se convirtió en Tuneros de San Luis Potosí, donde celebraron 15 juegos antes de que Pasquel regresara al equipo a su lugar de origen, en represalia por una pedrada que le propinó un aficionado potosino.

**“Mis padres me enseñaron a nunca odiar a nadie, ni a rechazar a ninguna persona debido a su raza”.- Roberto Clemente.

EN seguidillas.- En su estancia más larga en incipiente travesía, José Urquidy (5.2 Ip, 6h, 2c, 3k, 1bb) no tuvo decisión ante los Azulejos de Toronto que vencieron 3-2 a los Astros en Houston. Alejandro Kirk (.250, 0, 1) estuvo detrás del plato por los canadienses y con el tolete, de 3-1 y una base por bolas... Luis González (.250, 0, 1) rindió ayer su primer juego como titular con los Gigantes de San Francisco, de 3-1 y una impulsadas, en una victoria sobre los Nacionales de Washington, 5x2. Inició en el prado de la derecha y terminó en el izquierdo... En Cincinnati, Alejo López (.250, 0, 0), de 2-1 y recibió un boleto, al sufrir los Rojos su derrota 13, 5-0, frente a los Cardenales de San Luis.