Ponchando a 6 de 9, inició Urquidy rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO._ Se acerca septiembre, el mes de las fiestas patrias en México, y de la expansión de los rósters en Grandes Ligas, donde en 2021, incluyendo a los de doble nacionalidad Alex Verdugo y Sergio Romo, han participado un total de 18.

También se contempla a tres debutantes: el versátil capitalino Alejo López (Cincinnati) y los lanzadores Manuel Rodríguez (Cachorros) —primer yucateco de la historia— y el zurdo de los Diamondbacks de Arizona, Miguel Aguilar.

Peró, ¿qué hay de los aspirantes a alcanzar la meta en el tramo final del nuevamente largo calendario? Pecando de exigentes, la verdad es que la “caballada está flaca”, como decían los que escribían de política en los tiempos de la sucesión presidencial y el partido único, pero no se puede ni debe descartarse a nadie.

Entre los presuntos, apunten a los maduritos Esteban Quiroz (.262, 7jrs., 26cp) y Joey Meneses (.232, 1, 13), enrolados en las filiales AAA de los Ray de Tampa Bay y Medias Rojas de Boston, respectivamente.

Asimismo, en similar clasificación, Édgar Arredondo (1-1, 3.55), en la sucursal de Arizona, Marcelo Martínez (2-5, 6.04), de los Reales de Kansas City, y el jugador de cuadro Irving López (.229, 0, 7), asignado a los Cardenales de Memphis, tras arrancar en AA.

En base a los números, el panorama se aprecia poco halagador, pero siempre hay que esperar una sorpresa, incluso de la legión en AA, recordando que ahí arrancaron el ciclo Alejo López y Manuel Rodríguez.

VÍCTIMA de la “generación de cristal”, el ex pítcher y por añadidura, inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, Jack Morris, perdió probablemente su empleo de comentarista en las coberturas por televisión de los Tigres de Detroit, por hacerse el gracioso con acento japonés, mientras el fenómeno Shohei Ohtani blandía una macana en el círculo de espera.

En principio, hubo una suspensión indefinida y la recomendación de una terapia para quien, naturalmente, ofreció disculpas a Ohtani y a la comunidad asiática, aunque en lo particular, el “Bambino” de los Angelinos de Anaheim no se tiró al piso.

“Vi el video, lo escuché y personalmente, no estoy ofendido por lo sucedido. Él es un miembro del Salón de la Fama y tiene una gran influencia en el mundo del beisbol. No me tomé las cosas como algo ofensivo”, dijo Ohtani.

UN día como hoy, miércoles 21 de agosto de 1996: En su debut en Grandes Ligas, Jason Dickson (Anaheim) permitió un jonrón de primer lanzamiento a Derek Jeter, pero después aisló 9 hits en poco más de seis innings, para derrotar 7x1 a los Yanquis de Nueva York, en Yankee Stadium.

**”Atribuyo gran parte de mi éxito en Nueva York a mi capacidad para comprender y evitar distracciones innecesarias”: Derek Jeter.

EN seguidillas.- En su primera actuación en casi dos meses (29 de junio), José Urquidy (3 IP, 1h, 0c, 0bb, 6k) lanzó ayer a todo lo que da contra FCL Mets, en la Florida Complex League, preparando su regreso a los Astros de Houston... Los Azulejos de Toronto han demorado el retorno de Joakim Soria, inactivo desde el 4 de agosto, lastimado del dedo medio de la mano derecha... Roberto Ramos (.243, 8, 25), quien en junio quedó “out” en Corea del Sur, fastidiado por sus crónicos malestares en la espalda baja, es uno de los convocados a los entrenamientos de los Naranjeros de Hermosillo, a partir del 1 de septiembre.