CIUDAD DE MÉXICO.- El mochiteco Alexander Armenta se convirtió ayer en el primer prospecto mexicano en completar un recorrido de las menores a un equipo grande del beisbol japonés, promovido por los Halcones de Softbank, actuales campeones.

Zurdo de 21 años y surgido en 2021 de los Tigres de Quintana Roo, con quienes sólo lanzó 4 innings en 2021 (0-0, 0.00), Armenta registró números de 5-3, efectividad de 3.48, 74 ponches y 33 bases por bolas en 64 innings y dos tercios, sobre 20 juegos durante tres años y fracción en la sucursal de los Halcones.

Armenta hará causa común con su paisano Roberto Osuna (0-1, 2.00), en el primer 1-2 azteca de la historia en un club en la demandante pelota japonesa, donde el muchacho es el mexicano 24 en la bitácora del largo viaje de las ligas niponas, que son dos como en MLB. El capitalino ex bigleaguer, José Tolentino, inició la procesión en 1993 con los Leones de Seibu.

LA directiva de los Jaguares de Nayarit creen que apelando a lazos afectivos pueden meter al redil a Alejo López, a quien adquirieron en una transacción con los Cañeros de Los Mochis, a cambio de Randy Romero y José Luis Robledo.

La cercanía de los operadores de los felinos de la LMP, Cuauhtémoc Rodríguez y Cuitlahuac Rodríguez con el papá del ex bigleaguer, Alfonso “Chato” López, desde su época en los Tigres capitalinos, incidió sobremanera para agregar a sus filas al utility de 30 años que a la Arco siempre reporta tarde y con sueño, de acuerdo a sus números de 2025-2026 con los verdes, .210, 3 jonrones y 9 impulsadas en 25 juegos.

En 2026, López ha tenido poca acción en la filial AAA de los Marineros de Seattle (.222, 0, 3), pero en 2024 (.307, 4, 55) y 2025 (.268, 5, 55) mereció mejor suerte en sus afanes de volver al Big Show, rindiendo en fincas de los Bravos de Atlanta y Atléticos de Oakland, respectivamente.

En las Mayores vivió algunos buenos momentos entre 2021 y 2023 con los Rojos de Cincinnati, bautizado incluso como la “maquinita”, pero finalmente quedó corto en las expectativas. En 74 encuentros, promedió .265 con un jonrón, un triple, 6 dobles, 11 producidas, 19 anotadas y 3 robos.

JUSTIN Turner (.275, 3, 14) fue enviado a la banca por primera vez desde que llegó a los Toros de Tijuana, en el inicio de la serie del fin de semana contra los Algodoneros de Unión Laguna, en el fronterizo Mobile Park. El ex ligamayorista Iba de 20-2 con un doble y 4 empujadas en seis juegos.

Turner no fue un “gancho” para la taquilla en su primera gira por la liga que tocó en parques chicos de los Dos Laredos—menos de 4 mil por velada en ambos lados-- y Francisco Villa de Durango (promedio de mil y fracción) y tampoco en el Panamericano de los Charros de Jalisco, según asistencias que no llegaron a las 5 mil.

Tampoco había jalado a multitudes en casa, sin caer en la exageración de considerarlo un fracaso, de acuerdo a un promedio de 7 mil y fracción que no es malo, aunque sí para preocupar a la directiva, porque las entradas han venido menos desde 2024.

LOS Pericos de Puebla botaron a su mánager, el debutante en esas arduas lides Darryl Brinkley (17-13), después de perder cinco de sus últimos seis juegos, incluida una limpia ante los Olmecas de Tabasco, en el Hermanos Serdán.

Si fue por eso, al margen de que un dueño de equipo o un gerente puede despedir a alguien cuando quieran, realmente se pasaron de roñosos con Brinkley, quien antes de caer en ese bache, los Pericos barrieron a los Bravos de León.

Brinkley es el tercer piloto cesado en la Liga Mexicana en 2026, detrás del dominicano Mendy López (Saltillo) y Sergio Omar Gastélum (Yucatán). El eterno emergente en varios lugares, el ex tercera base y, por añadidura, Salón de la Fama del beisbol Mexicano, Ramón Orantes, tomó las riendas de los Pericos.

EN seguidillas.- Jornada floja la sabatina para parte de la legión mexicana: Isaac Paredes (.246, 5, 20), de 3-1, al ganar los Astros de Houston a los Cachorros de Chicago, 3-0... Jarren Durán (.191, 6, 25), de 5-1 y Marcelo Mayer (.213, 2, 10), de 2-0, por los Medias Rojas de Boston que sucumbieron frente a los Mellizos de Minnesota, 4x2... El cubano-mexicano Randy Arozarena (.294, 5, 21), de 3-0 y Nick González (.315, 0, 21), de 3-0, en derrotas de los Marineros de Seattle y Piratas de Pittsburgh, contra los Reales de Kansas City (5-0) y Azulejos de Toronto (5-2), respectivamente... A Javier Assad le ha ido mejor este año en la gran carpa (3-1, 5.88) que en la filial de los Cachorros de Chicago en AAA, Iowa (0-1, 10.13).