Quejas de Algodoneros contra los Mariachis

CIUDAD DE MÉXICO._ En un pasado no tan remoto, antes de la moda cibernética que llegó para quedarse, eso no trascendía. Porque seguramente la práctica era común cuando el score no favorecía a uno de los contendientes y el cielo amenazaba tormenta.

Pero como ahora nada se puede ocultar, el dueño de los Algodoneros de Unión Laguna, Guillermo Murra Marroquín, denunció en las redes que los Mariachis de Guadalajara recurrieron a tácticas dilatorias para “abrir” las puertas a la lluvia y evitar la legalidad de un juego que perdían en el Panamericano.

“Lamentable lo sucedido ayer en Guadalajara, me estoy manifestandocon Liga Mexicana de Beisbol para que estos hechos no pasen desapercibidos, este tipo de conductas no suman al profesionalismo ni a los valores del beisbol”, escribió el directivo en Twitter.

ALGUNOS de los extranjeros reclutados ayer en la Liga Mexicana del Pacífico recibirían una segunda oportunidad, verbigracia, el cátcher Bruce Maxwell (Los Mochis), que no salió en buenos términos de los Charros de Jalisco y el guardabosques colombiano Tito Polo (Mazatlán), a quien despidieron el ciclo anterior los “Caballeros Águilas”.

También regresarían a la hoy Arco, el japonés Tomo Otosaka (Mexicali), que anteriormente actuó para los Yaquis de Ciudad Obregón y Addison Russell, liberado y elegido nuevamente por los Naranjeros de Hermosillo.

Antaño, pocos importados seleccionados eran contratados, pero desde hace tiempo dos que tres engrosan las filas del circuito que para la próxima edición aprobó un incremento de cinco a seis foráneos.

ROBERTO Osuna (0-0, 9.00) tuvo su segunda actuación en la sucursal de los Marinos de Chiba Lotte contra su similar de los Leones de Seibu. En un capítulo en blanco permitió un hit, ponchó a tres y no obsequió boletos.

Otra: las cuatro impulsadas de Alex Verdugo (.251, 4jrs., 33cp) contra los Atléticos de Oakland, en Fenway Park, es marca personal para el jardinero de los Medias Rojas de Boston que, además, tuvo su primer juego de más de un hit—5-3--, desde el 1 de junio, cuando conectó dos a los Rojos de Cincinnati.

Una más: En Yankee Stadium, en una derrota de los Rays de Tampa Bay, Isaac Paredes (.197, 5jrs., 12cp) jugó la primera base y ahora lo ha hecho en todas las posiciones del infield en las Mayores. Solo había estado en esa almohada en un juego con los Yaquis (2018-2019) y este verano en AAA.

Y, después de su actuación, el martes en Texas, José Urquidy (5-3, 4.99) ya no tendrá actividad en la presente semana. Le tocará abrir la penúltima de junio, en el Minute Maid Park de Houston, el martes 21, contra los poderosos Mets de Nueva York.

UN día como hoy, en 1997—En el primer juego interligas entre ambos equipos, los Dodgers de Los Ángeles derrotan 4x3 a los Angelinos de Anaheim, gracias a un jonrón en el noveno inning de Todd Zeile.

El domingo 17 de junio de 2001—La selección de mexicanos se impone 9-0 a los extranjeros, en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

EN seguidillas.- El camarero de los Tigres de Detroit, Kody Clemens, finalmente siguió los pasos de su papá Roger Clemens, subiendo al cerrito únicamente para llenar el expediente de una paliza aplicada por los Medias Blancas. Nada para enorgullecer (1 Ip, 3h, 1c, 1bb) a su famoso progenitor, aunque cumplió el cometido... Ayer, a temprana hora, Alejandro Kirk (.318, 5jrs., 20cp), de 3-2 y una remolcada, en derrota de los Azulejos de Toronto frente a los Orioles de Baltimore... Joey Meneses (.322, 15jrs., 42 cp) no pierde la buena estampa como líder ofensivo en la finca AAA de los Nacionales de Washington, Rochester. En junio batea .325 (40-13) con 4 “vuelacercas”, 6 empujadas y 5 anotadas en 11 cotejos.