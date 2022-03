Quiroz y Aranda abren brecha a legión azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 30 años recién cumplidos y en su cuarto Spring Training, Esteban Quiroz podría estar ante su última oportunidad en el afán de convertirse en bigleaguer, enrolado en la organización de los Rays de Tampa Bay, la tercera de su aventura que inició en 2018 en el beisbol estadounidense.

El sonorense estuvo ayer hasta abajo en el orden al bat, empuñando como designado, pero aportó un doble, una impulsada y una anotada en dos oportunidades contra los Medias Rojas de Boston, que ganaron 7-6.

Quiroz batea .233 (43-10), dos dobletes, un triple, un jonrón, 3 anotadas y 11 impulsadas, en 26 juegos de exhibición, 10 con los Medias Rojas y 15 cuando rendía a los Padres de San Diego (2019 y 2020).

En el mismo encuentro, hubo un debut de la legión azteca, el segunda base Jonathan Aranda (2-1) que lleva varias temporadas en las filiales de los Rays y que en invierno ha destacado con los Yaquis de Ciudad Obregón.

Aranda, de 23 años, quedó a nada de su estreno en la Liga Mexicana en 2021. Ya se había puesto el uniforme de los Diablos Rojos, cuando fue nuevamente requerido desde la oficina de Tampa y en 102 cotejos de un recorrido por AA y A avanzada, promedió .331 con 14 “vuelacercas” y 65 empujadas.

DE los 18 equipos de la LMB, cuatro aún no inician su pretemporada, a no dudar porque sacan la vuelta a los excesos que imperan en los frentes norteños, cuyos directivos han venido a sacudir al casi centenario circuito.

Águila de Veracruz, Rieleros de Aguascalientes, Saraperos de Saltillo y Tigres de Quintana Roo, abrirán sus campos de entrenamiento durante el largo “puente”, al considerar que un mes es más que suficiente para quedar listos.

Máxime ahora que cabalga el ejemplo de Grandes Ligas que por razones de sobra conocidas tendrán un Spring Training de sólo 25 días, previo al arranque de hostilidades, previsto para el jueves 7 de abril.

UN día como hoy, en 1961-- Los Medias Rojas de Boston anuncian que el novato, Carl Yastrzemski, comenzará la temporada regular en el bosque de la izquierda, reemplazando al legendario Ted Williams.

Yastrzemski seguirá siendo un elemento fijo en la alineación de los Medias Rojas durante los próximos 23 años y ganará la elección al Salón de la Fama en 1989.

El jueves 19 de marzo de 1987—Los Leones de Yucatán desatan una ofensiva de 26 imparables, seis de ellos de Tomás Delgado (6-6), para apalear 22-5 a los Ángeles Negros de Puebla.

**“Estoy muy complacido y muy orgulloso de mis logros, pero estoy más orgulloso de eso (batear cuatrocientos jonrones y tres mil hits). No (Ted) Williams, no (Lou) Gehrig, no (Joe ) DiMaggio hicieron eso. Ellos eran Cadillacs y yo soy un Chevrolet”: Cal Yastrzemski.

EN seguidillas.- En el día cinco, el cerrador Roberto Osuna y el aporreador Japhet Amador, ausentes de las prácticas de los Diablos Rojos, en el estadio Alfredo Harp Helú... Llegó para el Águila de Veracruz, Hayato Takagi, lanzador derecho sin números en el beisbol organizado desde 2019. En cinco campañas en la pelota japonesa, registra 16-23 y 3.90 en carreras limpias, trabajando...