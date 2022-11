CIUDAD DE MÉXICO.- El Guante de Oro en la tercera base en el Big Show tiene un nombre: Brooks Robinson. Consiguió 16, más que ninguno en esa posición, y en general, solamente lo superó el lanzador Greg Maddux, con 18.

Ayer se anunciaron a los ganadores 2022 y la buena noticia es que el sonorense Ramón Urías, lejano heredero de aquél en la “esquina caliente” de los Orioles de Baltimore, obtuvo el premio patrocinado por Rawling, el primero de su trayectoria.

Robinson rindió toda su carrera para los Orioles, 23 veranos, y acaparó el galardón entre 1960 y 1975, hasta que en 1976 le cortó la racha el recordado Aurelio Rodríguez, haciendo historia en la nómina de los Tigres de Detroit.

Urías se convirtió en el quinto mexicano “Gold Gloves”, los otros: Rubén Amaro (Filadelfia), en 1964, Fernando Valenzuela (Dodgers), en 1986 y el primera base Adrián González (San Diego, Boston y Los Ángeles), en 2008, 2009, 2011 y 2014).

DESPUÉS de seis temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico, Leandro Castro regresó a la Liga Dominicana en donde hace algunas lunas no pudo establecerse como un estelar en cuatro inviernos en la trinchera de las Estrellas Orientales (.261, 0, 13).

Ahora tampoco, “repatriado” por los Gigantes del Cibao, abrumado por un lapidario .071 (14-1) y una impulsada en seis juegos, quedando a disposición de cualquier club de circuito afiliado, incluida la LMP.

El ciclo anterior, en la Arco, batalló en Mexicali (.150, 0, 3) y Ciudad Obregón (.275, 1, 6), tras brillar en la Liga Mexicana con los Toros de Tijuana, en 2021 (.378, 14, 72), cuando lo eligieron MVP y 2022 (.326, 18, 66).

Castro también fue feliz más de una vez en la LMP, según consta en actas: .303, 13 jonrones y 45 remolcadas en 2018-2019 y .265, 12 y 42 en 2019-2020, con los Cañeros de Los Mochis.

Por cierto, los Gigantes, que son los actuales campeones, traen en filas a varios conocidos por acá: los pitchers Derrick Lopp (1.0, 0.00), Nick Struck (0-1, 3.60) y Alex Tovalin (1-1, 5.40) y el jardinero colombiano Tito Polo (.333, 1, 2).

UN día como hoy, en 1977 -- El lanzador de los Filis de Filadelfia, Steve Carlton, supera por puntos a Tommy John, de los Dodgers de Los Ángeles, para ganar su segundo trofeo Cy Young.

Carlton lideró la Liga Nacional con 23 victorias y registró una efectividad de 2.64, 198 ponches, 2 blanqueadas y 17 juegos completos.

El miércoles 2 de noviembre de 1977--Los Yaquis de Ciudad Obregón ligan 31 innings sin anotar al caer 1x0 ante Águilas de Mexicali y Francisco Maytorena. Perdió Tom Brown.

**“Solo existen dos temporadas: el invierno y el beisbol”.- Bill Veeck.

EN seguidillas.- A pesar de los bandazos de los campeones 2021-2022, los aficionados no han abandonado a los Charros de Jalisco. Presumen el tercer mejor promedio (7,331), detrás de Naranjeros (11,156) y Tomateros (15,360)... El puertorriqueño Daniel Ortiz abandonó finalmente a los Sultanes de Monterrey sin justificar su fama de aporreador: .230, 2 jonrones y 4 producidas. Ya aparece en el roster de los Indios de Mayagüez para la actividad que inicia el venidero viernes... Los Algodoneros de Guasave también despacharon de su elenco original de extranjeros a Josh Altmann (.132, 0, 2), quien al igual que Justin Byrd (.083, 0, 2), no se adaptó pronto a la serpentina de la LMP. Sólo cuentan con un importado en el line up, el recién llegado Cornelius Randolph, y esperan para la segunda mitad del rol al cubano Erisbel Arruebarrena.