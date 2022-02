Reciben dueños otra oferta de los jugadores

CIUDAD DE MÉXICO._ Los dueños de equipos y los jugadores volvieron a decepcionar después de que ayer hubo una contra propuesta del sindicato, en una reunión de apenas 15 minutos en algún lugar de Nueva York.

Quizás sobraban las palabras luego de recibida la oferta de los protagonistas del juego liderados por Tony Clark, pero los abucheos en la imaginaria no cesan y un acuerdo cada vez se ve más lejano, según los expertos de allá y acá.

Pero se supone que en la agenda bilateral, dirían los diplomáticos, hay otra reunión para hoy viernes y siempre que dos partes en conflicto se sientan a platicar, la esperanza de un arreglo es latente.

Con dos días perdidos de la pretemporada para lanzadores y receptores en los complejos de Arizona y Florida, la fecha de inauguración para los 30 contendientes, el jueves 31 de marzo, sigue firme.

EL ex mánager de Grandes Ligas, Jim Riggleman, regresará a escena en 2022, dirigiendo en la Pioneer Baseball League, donde en 2021 los Acereros de Monclova metieron un equipo que tuvo en el timón a Matías Carrillo.

En el Big Show, el ex jugador de ligas menores visto en la LMP con Guasave y Mazatlán, ofició en 1,630 juegos (726-904) al frente de los Padres de San Diego (3), Cachorros de Chicago (5), Marineros de Seattle (1), Nacionales de Washington (3) y Rojos de Cincinnati (1).

Riggleman acaparó titulares de los medios en 2011 al renunciar sorpresivamente a la dirección de los Nacionales, el 23 de junio, inconforme porque el equipo no le garantizaba el regreso para la siguiente temporada.

Les dejó la pelota en la mano en un trance en el que ganó 12 de 13 juegos que permitió a los Nacionales dar el salto de las profundidades al tercer lugar de la división Este, con marca de 38-37, a 9 de los punteros Filis de Filadelfia.

“Sé que no soy un Casey Stengel, pero yo considero que sé lo que hago. No es una situación en la que yo considere que debo estar a corto plazo”, dijo Riggleman, quien desde entonces no ha vuelto a dirigir en las mayores.

UN día como hoy, en 1960: Walter O’Malley, dueño de los Dodgers, completa la compra del área de Chavez Ravine en Los Ángeles, pagando 494 mil dólares por una propiedad valorada en 92,000. Ahí estrenaron el todavía vigente Dodger Stadium, el 10 de abril de 1962.

**”Nunca he discutido el contrato de un jugador con un agente y me gusta pensar que nunca lo haré”: Walter O’Malley.

EN seguidillas.- Sin necesidad de una ratificación, Vinicio Castilla continúa dentro del organigrama de los Rockies de Colorado, como asistente del gerente general... En cambio, los ahora Guardianes de Cleveland confirmaron al ex ligamayorista, Rigoberto Beltrán, coach de pitcheo en la sucursal AAA, Columbus... La nueva adquisición de los Algodoneros de Unión Laguna, Mike Kickham (1-4, 10.10) no tuvo suerte en 21 juegos en Grandes Ligas, pero si recupera la forma que enseñó en su debut con los Naranjeros de Hermosillo, en 2019-2020 (4-2, 1.96), irían de gane. Porque en 2021-2022, naufragó con los campeonísimos de la Liga Arco (0-2, 5.12).