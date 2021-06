MÉXICO._ En su décima tercera apertura en el año y primera contra los Piratas desde 2018, Julio Urías (8-2, 3.48) y los Dodgers de Los Ángeles cerrarán hoy jueves serie en Pittsburgh, en una jornada que empezará antes del mediodía, hora del centro de México.

El zurdo, quien ganó su previa actuación a los Bravos de Atlanta (5 Ip, 4h, 1c, 2bb, 5k), compila 2-0 y 1.64 en carreras limpias, 13 chocolates y 3 boletos en 11 innings y cuatro juegos de por vida ante los Bucaneros, tres en labor de relevo.

En su único inicio, en 2018, en casa, les tiró un juego de un hit y una rayita en seis entradas y un tercio (2bb, 5k), pero no registró decisión.

De la actual artillería de los Piratas, los únicos que lo han encarado van de 12-0: Gregory Polanco (4-0), Adam Frazier (3-0), Bryan Reynold (2-0), Colin Mora (1-0), Kevin Newman (1-0) y Bryan Reynold (1-0).

Urías no ha pasado del quinto inning en sus recientes dos asignaciones, entre ellas, aquella contra los Gigantes de San Francisco en la que le pegaron con tubo, cediendo 11 inatrapables y 6 anotaciones limpias.

BEISBOL y política: los ex ligamayoristas Erubiel Durazo y Karim García apoyaron en su campaña al hoy gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, quien los invitó a varios de sus eventos, incluido el festejo.

Y, no, no hay parentesco entre el político y Erubiel, el ex primera base que hasta la pasada edición de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, fue uno de los coaches del mánager Juan Navarrete, que repetirá tras llevar a los Naranjeros de Hermosillo a la serie final que perdieron con los Tomateros de Culiacán.

Precisamente, alguien sin identificarse, invitaba a no votar por los “guindas malos” (Morena), en las redes sociales de los Guindas que en el cada vez más cercano ciclo 2021-2022 irán por el tricampeonato.

No son los únicos, aunque al primero en destaparse, al yucateco Juan José Pacho, le costó el empleo de tiempo completo en la organización de los Venados de Mazatlán, después de aparecer en la foto con el futuro Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

OBSERVACIONES: Alex Verdugo (.292, 8, 26) no participó en los juegos de martes y miércoles de los Medias Rojas de Boston, padeciendo sus ya crónicos problemas en la espalda (rigidez). En sus recientes 5 cotejos, el jardinero bateó .350 (20-7) con un jonrón, dos dobles, 2 remolcadas y 4 anotadas.

Humberto Castellanos ligó su segundo relevo largo sin permitir carreras, ayer contra los Atléticos de Oakland, como reciente debut de los Diamondbacks de Arizona y ahora tiene 5 innings en un hit, 6 ponchados y par de boletos.

Un día como hoy, el 10 de junio de 1959, Rocky Colavito conectó jonrones en cuatro turnos consecutivos y los Indios de Cleveland derrotaron 11-8 a los Orioles de Baltimore, en el memorial Coliseum.

En 1965, Steve Arlin lanzó 15 innings y ponchó a 20 —un récord— y Ohio State vence 1x0 a Washington State, en la Serie Mundial colegial.

**”Nunca enfrenté a un lanzador con mejores cosas que Nolan Ryan”: Robin Yount.

EN seguidillas.- Roberto Osuna (0-0, 2sv, 0.00) ha dado puras buenas señales como cerrador de los Diablos Rojos: 2 rescates, 6 chocolates y 0 bases por bolas, en cinco entradas y un tercio en blanco... El galardonado Félix Fermín (4-12) y el novel Pablo Ortega (5-11) empiezan a sentir la lumbre al frente de Generales de Durango y Tecolotes de los Dos Laredos, respectivamente... Los Piratas de Campeche son los únicos que todavía no juegan con público en la Liga Mexicana.