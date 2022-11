Reparten culpas y castigos en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO._ Citando artículos y sus respectivos numerales del Código de Ética y Disciplina, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional publicó finalmente sanciones para 10 de los participantes en la reyerta del pasado 19 de noviembre, entre jugadores de los Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui.

Y no, contrario a lo que se esperaba, el autor del golpe traicionero que se hizo viral en el mundo del beisbol y predios aledaños, el ex ligamayorista de Caribes, Asdrúbal Cabrera, no resultó el más castigado, sino su compañero, el lanzador Edubray Cabrera, con 40 juegos en la congeladora y multa de 500 dólares.

Cabrera pagará similar cantidad, pero sólo estará inactivo 35 encuentros cuando los de luneta y gayola exigían la “pena máxima”, mientras a la aparente víctima, el dominicano Carlos Castro, le empujaron 8 partidos y 400 dólares, por provocar al adversario, con su “bat flips” de antología tras atizar su tercer jonrón de la noche.

LOS Cañeros de Los Mochis rescataron y “repatriaron” de la Liga Dominicana a una de sus adquisiciones del pasado receso, Nick Struck, quien no tuvo suerte en cuatro actuaciones con los Gigantes del Cibao (0-2, 6.32).

Seducido, naturalmente, por un mejor salario, Struck se salió de su zona de confort, después de un invierno en que compiló 5-2 y 3.95 en carreras limpias para los Sultanes de Monterrey, además de un buen playoff con los regios (1-0, 2.86) que lo proyectó como refuerzo para la serie final, requerido por los Tomateros de Culiacán.

Naturalizado mexicano—eso no aplica en la Arco--, el americano también lució con los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2022 en Santo Domingo, llevando al sexto episodio una blanqueada ante los boricuas Criollos de Caguas (5.2 Ip, 5h, 2k, 3bb).

OBSERVACIONES: El pítcher que los Rojos de Cincinnati debutaron en Grandes Ligas en 2022, el sonorense Daniel Duarte, se convirtió en agente libre. Eso casi asegura que reportará presuroso a Los Mochis.

También quedó en esa condición, el zurdo de los Tomateros Manuel Bañuelos, quien trabajó para Yanquis de Nueva York y Piratas de Pittsburgh. Asimismo, el estadounidense de reciente adiós a los Naranjeros de Hermosillo, Touki Toussaint (Anaheim).

UN día como hoy, en 1985: El campocorto venezolano de los Medias Blancas de Chicago, Ozzie Guillén, quien bateó .273 con solo 12 errores en 150 juegos, es nombrado Novato del Año de la Liga Americana.

El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, el mexicano Teodoro Higuera, forjador de un récord de 15-8, efectividad de 3.90, dos blanqueadas y 7 juegos completos, termina segundo en la votación.

El martes 25 de noviembre de 2003: Rigoberto Beltrán (6), Gabe Molina (2) y Marc Kroon (1) unieron esfuerzos para un sin hit ni carrera y los Tomateros de Culiacán se impusieron 6x0 a Águilas de Mexicali.

**”Sparky Anderson me dio dos boletos intencionalmente en mi carrera para lanzarle a Sammy Sosa. Sí, el mismo Sammy Sosa que conectó más de 600 jonrones”.- Ozzie Guillén.

EN seguidillas.- Los Tigres de Detroit adquirieron vía waivers de los Rays de Tampa Bay al jardinero de reciente baja de los Sultanes de Monterrey, Bligh Madris (.216, 0, 4)... El cubano Yoanner Negrin (1-2, 3.30), de los Cañeros, ganó por primera vez en cuatro años en la LMP, recetando seis argollas (1h, 2bb, 5k) a los Algodoneros de Guasave. A su paso por la pelota invernal, el derecho registró 4-0 y 2.35 en 2018-2019 con los Yaquis y 0-2 y 14.73 y 0-1 y 3.12 para Mexicali y Ciudad Obregón, respectivamente, en 2021-2022... Japhet Amador (.195, 0, 2) se encuentra en su casa, en Guasave, Sinaloa, desligado por completo de los campeones Charros... Félix Pérez sólo promedia .221, pero es el líder en el orden al bate de los Venados de Mazatlán en jonrones (6) y remolcadas (21).