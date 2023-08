CIUDAD DE MÉXICO._ Meteórico el recorrido del zurdo de la cantera de los Diablos Rojos y que en invierno pertenece a los Charros de Jalisco, Alemao Hernández, en las sucursales de los Nacionales de Washington.

El nativo de Guadalajara está por debutar en AAA (Alas Rojas de Rochester) con fogueo en el Wilmington Blue Rocks, de clase A avanzada (1-1, 9.00) y Senadores de Harrisburg (5-6, 3.48), en AA.

Nótese que a veces no son necesarios números de relumbrón para exhibir un potencial que, en su caso, no vieron los Dodgers de Los Ángeles, donde en más de tres veranos no pasó de la categoría “rookie”.

En una de esas y a los 23 abriles, Hernández resulta la sorpresa esperada de la legión mexicana en la pelota estadounidense en el 2023, hasta ahora inédito en estrenos nacionales.

TRES de tres: Andrés Muñoz (3-5, 6, 2.78), permitió seis carreras en sus recientes cinco juegos, en 5 innings y dos tercios, pero sólo dos limpias (3.18). En ese lapso, el cerrador de los Marineros de Seattle compiló 1-1 y dos rescates.

Isaac Paredes (.251, 23, 71) aportó ayer en San Francisco a los Rays de Tampa Bay su séptimo juego de tres imparables en 2023, luego de pegar sólo cuatro en sus pasados 34 turnos, aunque dos fueron cuadrangulares.

En Japón, Roberto Osuna (2-1) celebró el miércoles su salvamento 18 en 19 intentos con un inning en blanco (1h, 0bb, 1k), al ganar Halcones de Softbank a Búfalos de Orix, 3-2. Su efectividad es de 0.76 y ha ponchado a 32 en 35 y dos tercios, con tres boletos.

UN día como hoy, en 1948: Un día después de la muerte de Babe Ruth, el yanqui Tommy Henrich logra su cuarto grand slam de la temporada empatando uno de los récords del Bambino.

El batazo frente a Sid Hudson, de los Senadores, le permite unirse a Ruth, Lou Gehrig y Rudy York, y, más tarde, a Al Rosen y Ray Boone, para el récord de la Liga Americana. Henrich nunca había bateado un grand slam antes de esta temporada.

Bob Porterfield gana para Nueva York, 8x1, a Washington mientras una multitud estimada de 100.000 aficionados pasan por el cuerpo de Babe Ruth que se encuentra en exhibición en el Yankee Stadium.

El domingo 17 de agosto de 1969: Justo en el último día del calendario regular, los Broncos de Reynosa se imponen 3 a 1 a los Sultanes de Monterrey para obtener su primer campeonato en la Liga Mexicana.

Respaldado por un cuadrangular de tres carreras de Rodolfo Sandoval, José Peña se adjudicó el triunfo y perdió James Horsford. Los fronterizos fueron los últimos campeones de la LMB a rol corrido.

**”Aprendí temprano a beber cerveza, vino y whisky. Y creo que tenía unos 5 años cuando masqué tabaco por primera vez”.- Babe Ruth.

EN seguidillas.- En trámite hasta el miércoles aún dos series, una por zona, la edición 2023 de la Liga Mexicana ya tenía a sus 8 calificados para la segunda ronda, gracias al “mejor perdedor”... Los únicos eliminados entre los que terminaron en el “top 4”, fueron los Olmecas de Tabasco que ayer despidieron a su Gerente General (Julio Franco) y Deportivo (Félix Zulueta)... Los Diablos Rojos dejaron en el camino por tercera vez en las recientes cuatro campañas a los Tigres de Quintana Roo. Los tronaron en 2019 (4-3), 2021 (4-1) y 2023 (4-2), en el primer playoff.