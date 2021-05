CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo a reportes de medios informativos de República Dominicana, los Acereros de Monclova negaron permiso a su ex bigleaguer de fama, Bartolo Colón, para integrarse a la selección que buscará un boleto a Tokio 2020, en Florida, Estados Unidos.

Así será el billete que cobrará en la nómina de los campeones 2019, aunque nos preguntamos qué tan “necesitado” puede estar alguien que acumuló ganancias de 117 millones 280 mil dólares, menos impuestos, a su paso por Grandes Ligas.

Por similar tenor, aparte del cubano Lisbán Correa (Diablos Rojos), quien, para variar, padecía problemas en el trámite de su visa, también consiguió el “vo.bo” de los Leones de Yucatán para el preolímpico, el pítcher dominicano Radhamés Liz, quien dijo adiós temporal con una victoria a costillas de los Olmecas de Tabasco.

LOS Gigantes tendrán hoy sábado su revancha contra Julio Urías (7-1, 3.03), quien el pasado domingo en San Francisco los venció por primera vez en su carrera, tirando cinco innings perfectos y al final un juego de 3 hits, 2 anotaciones, 0 boletos y 10 chocolates, en seis capítulos.

Por si eso no bastara, el sinaloense rindió la mejor jornada a la ofensiva que se le recuerda, aportando a su causa un sencillo, un doble y tres remolcadas en tres viajes, mientras los Dodgers de Los Ángeles se daban vuelo con la serpentina de los entonces líderes de la división Oeste.

Urías registra 3-0 y efectividad de 1.83, con 24 ponchados y sólo una base por bolas en 19 y dos tercios de sus recientes tres inicios.

TRES de tres: Vidal Nuño (2-0, 0.00) cayó de pie como una de las contrataciones menos cacareadas de los Toros de Tijuana, tratándose del zurdo ex ligamayorista que representó a México en un Clásico Mundial y que en su despedida del Big Show, en 2018, compiló 3-0 y 1.64 en 17 juegos con los Rays de Tampa Bay.

Hace un año, el cátcher Julián León (.273, 2, 6) estuvo en el “pool” de los Marlins de Miami, pero se quedó esperando la llamada que pudo cambiar su vida. Hoy es uno de los debutantes en la Liga Mexicana, en las filas de los Diablos Rojos, donde comparte el quehacer con Ricardo Valenzuela.

En un despegue similar al que tuvo en la Liga Mexicana del Pacífico, con los Yaquis de Ciudad Obregón, Sebastián Valle (.500, 2, 6) es una de las “bujías” en la ofensiva de los Leones, además de su habitual y confiable labor detrás del pentágono.

UN día como hoy, el sábado 29 de mayo de 1976, el lanzador Joe Niekro conecta su único jonrón en 22 años de trayectoria y fue contra su hermano “nudillero”, Phil, para dar a los Astros de Houston una victoria 4-3 sobre los Bravos de Atlanta.

Joe también era especialista en “knuckleball”, pero lo combinaba con otros pitcheos, incluida una rápida bastante decente.

**“No atrapas la bola de nudillos, te defiendes de ella”: Joe Torre, ex receptor y ex mánager.

EN seguidillas.- Joakim Soria (0-0, 4.00) tenía seis relevos sin permitir carreras, en cinco innings y un tercio, 5 chocolates y una base por bolas, mientras el mánager de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo, no se decide a ponerlo en situación de salvamento... Alex Verdugo (.292, 6, 20) sólo había participado en tres de los recientes seis juegos de los Medias Rojas, dos como titular... Aunque no lo crean sus críticos, Luis Urías es tercero en promedio (.207), jonrones (5) y remolcadas (20) entre los Cerveceros de Milwaukee. Anoche no jugaron por mal tiempo en Washington... En la KBO, Roberto Ramos (.244, 7, 20) vio interrumpida una seguidilla de siete juegos con imparables, fallando en cuatro oportunidades.