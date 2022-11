Robinson Cancel, otro interino de Águilas

CIUDAD DE MÉXICO.- Extraño el boletín echado a las redes por Águilas de Mexicali, anunciando un interinato a otro interinato en el timón. Como si estuvieran haciendo tiempo mientras les resuelven Dusty Baker o Buck Showalter.

Anoche, en Guasave, se presentó el puertorriqueño Robinson Cancel, como interino de Jesús Arredondo (2-2), que a su vez, entró al quite por el titular Gil Velázquez (16-19), cesado la semana pasada.

Cancel ya dirigió a los Tomateros de Culiacán y Cañeros de Los Mochis, sin mucha suerte, aunque con los Guindas iba muy bien en labor de rescate a Lorenzo Bundy desde la primera vuelta del recorrido 2018-2019, quedando segundo en el standing general.

Pero sorpresivamente lo corrieron en el primer playoff que perdían 1-3 ante los Charros de Jalisco, después de una humillante paliza, en el Estadio Panamericano.

¿SE acuerdan de Trevor Bauer? En la semana que recién finalizó, el lanzador en forzoso receso de los Dodgers de Los Ángeles fue nuevamente noticia cuando una de tres mujeres que lo demandaron por agresión sexual ganó dos fallos en los tribunales.

No se ve por dónde pueda salir finalmente el sol para el ex Cy Young que no trabaja en las Mayores desde 2021, en su primero e incompleto recorrido con los californianos (8-5, 2.59), que lo firmaron en plena pandemia por tres años y 102 millones de dólares.

No pocos creen que el “brillo” de los billetes verdes agudizó los sentidos de las damas que le han echado montón, concediendo que Bauer puede tener sus perversiones en la intimidad.

Las ofendidas han sustentado acusaciones de agresión sexual contra Bauer, alegando que el pitcher las estranguló hasta dejarlas inconscientes durante el sexo consensuado.

Bauer pareció recuperar terreno luego de que la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles se negó a presentar cargos penales, pero parafraseando a Yogi Berra, “esto no se acaba hasta que se acaba”.

UN día como hoy, en 1982: Eleno Cuén lanzó sin hit ni carrera en 9 innings y los Ostioneros de Guaymas derrotaron 6 a 0 a los Algodoneros de Guasave, en el estadio Francisco Carranza Limón.

En la misma fecha, en 1997: Los Mets de Nueva York contratan al lanzador Juei Ushiromatsu, el primer jugador japonés en firmar directamente con un equipo de Grandes Ligas sin jugar profesionalmente en su país.

El asiático sólo participó en una temporada en categoría Rookie (0-2, 4.83), antes de perderse en el anonimato.

**“Los fanáticos de beisbol son como drogadictos, y las estadísticas son su heroína”.- Robert S. Wieder.

EN seguidillas.- Tras levantar su mejor cosecha en la Liga Mexicana, en su debut con los Diablos Rojos (.337, 19, 73), el segunda base Moisés Gutiérrez (.139, 0, 3) tiene pocas oportunidades en el róster de los Mayos de Navojoa... La euforia mundialista nacional que ayer sufrió un duro golpe, no ha afectado la taquilla de la LMP, ayudando mucho, las 10 horas de diferencia entre Qatar y territorio Arco, excepto Guadalajara y Monterrey... Cinco serpentineros de los Algodoneros limitaron en un hit a Águilas de Mexicali, en Guasave, acariciando el primer “doble cero” combinado desde que Francisco Campos (5), Salvador Valdez (2.2) y Óscar Villarreal (1.1), de los Tomateros, lo consiguieron de visita sobre los “Caballeros Águilas”, el 28 de diciembre de 2015.