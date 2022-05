Ronnie Camacho contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Nadie ha reparado en una ausencia en la Liga Mexicana: Luis Alfonso Cruz, fuera del alcance de los Generales de Durango, que lo adquirieron de los Toros de Tijuana en marzo, en un movimiento que no involucró a otro pelotero conocido.

El ex bigleaguer y exitoso legionario en Japón no reportó a los entrenamientos y en las redes sociales, pronosticaron que no iba a escuchar el llamado del conjunto que dirige el venezolano Álvaro Espinoza.

No se han revelado los motivos, pero serían obvios, conocido que el sonorense que en Grandes Ligas jugó para los Dodgers de Los Ángeles y Yanquis de Nueva York, es de los que cobran fuerte.

Cruz, de 39 años celebrados en febrero, fue de los artífices en el campeonato de los fronterizos en 2021 (.312, 8jrs., 31 cp), pero para 2022 quedó fuera de los planes con el arribo de Agustín Murillo, quien en 2021 rindió para los Sultanes de Monterrey (.404, 2, 11) y Bravos de León (.368, 2, 17).

Eso no habría gustado a alguien con los blasones del “Cochito”, quien entonces estaría “vendiendo caro” su amor a los Generales, los menos culpables, y que tienen en la presidencia al dominicano y mánager en receso, Eddie Díaz.

Cruz, que en las mayores también actuó para los Piratas de Pittsburgh y Cerveceros de Milwaukee, tuvo un buen invierno con los Naranjeros de Hermosillo, promediando .286 con 5 bambinazos y 37 remolcadas en 51 juegos, en 2021-2022.

UN día como hoy, en 1951-- En el Día de la Madre, Mickey Mantle conecta el primer jonrón de su carrera ante Randy Gumpert en una victoria de 8 a 3 sobre los Medias Blancas de Chicago en Comiskey Park.

En el mismo juego, la ex estrella de las Ligas Negras, Minnie Miñoso, se convierte en el primer jugador negro en la historia de la franquicia de los Medias Blancas. Miñoso pega cuadrangular en su primer turno al bate ante Vic Raschi.

El martes 1 de mayo de 1973— En un juego de la “Guerra Civil”, Ricardo Joseph, de los Diablos Rojos, encabeza una rebelión contra el umpire de primera base, Alberto Ortega, incluyendo invasión de campo de muchos aficionados que agredieron a los jugadores de los Tigres, entre ellos Ronaldo Camacho, que enfrentó a un fanático armado con un puñal.

Trece porristas fueron detenidos y enviados a la delegación que se encontraba a unos cuantos metros del Parque Deportivo del Seguro Social. Joseph y su coequipero Lázaro Gómez, quien auxilió a Camacho, fueron multados por la liga con 5 mil y 2 mil pesos, respectivamente.

**“Alguien me preguntó una vez si alguna vez fui al plato tratando de conectar un jonrón. Dije: ‘Claro, siempre’’’.- Mickey Mantle.

EN seguidillas.- Los Marineros de Seattle esperan a Sergio Romo para la serie de cuatro juegos que inician en casa, el próximo jueves, ante los Rays de Tampa Bay. El veterano relevista tendrá una asignación en las menores... Alejandro Kirk (.245, 0, 2) ha trabajado detrás del pentágono en 15 de 23 juegos de los Azulejos de Toronto. No ha cometido errores, pero no ha sacado a ningún corredor en intento de robo (5)... César Vargas (0-1, 6.17) se adjudicó ayer su segundo “hold”, en la victoria de los Búfalos de Orix, 3-2, sobre los Leones de Seibú, en la Liga Japonesa del Pacífico. El poblano retiró en blanco el séptimo inning, con un hit y un chocolate.