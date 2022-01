CIUDAD DE MÉXICO._ Como ya es una costumbre institucional, conocido que para la Serie del Caribe la representación de México la maneja la propia Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco dejarán en casa casi a la mitad de su róster original, pero manteniendo a los 9 titulares que consumaron la faena a los Tomateros de Culiacán.

En la ofensiva se marginó a los reservas, excepto al utility Misael Rivera que fue de mucha ayuda en el infield cuando la plaga de lesiones y el joven Alejandro Osuna (.273, 1, 6) que se movió sin complejos en los tres prados.

Los cambios más sustanciales se dieron en el pitcheo porque el presidente del circuito, Omar Canizales Soto, y el mánager Roberto Vizcarra, movieron piezas a discreción, hasta dejar sólo a siete del elenco “tapatío”, entre ellos, la grata revelación Brennan Bernardino y al cerrador Roberto Osuna.

También harán el viaje a Santo Domingo, República Dominicana, Javier Solano e Irwin Delgado, de la rotación abridora, y los relevistas Alemao Hernández, Alex Tovalin, y Jared Wilson, éste, refuerzo desde el primer playoff tomado de Mazatlán.

Entre los muchos que se bajaron del avión, apunten al zurdo Orlando Lara, por motivos personales y dolencias físicas, y el segunda base José Manuel Rodríguez, “out” desde el quinto desafío de la serie final a causa de un tirón en una ingle.

Igualmente, fueron liquidados, los lanzadores Manuel Flores, Alejandro Delgado, Jaime Lugo, Adrián Guzmán, Esteban Bloch, el refuerzo Ryan Verdugo -lesionado- y una sorpresa, el relevista Dave Richardson, de quien Canizales dijo que su poderosa recta no hubiera sido un problema para los caribeños.

Y los bateadores Sergio Pérez, Agustín Ruiz y Fernando Villegas, además de que en el nutrido “staff” de colaboradores del piloto, se nota la ausencia del experimentado Alfonso “Houston” Jiménez.

En resumidas cuentas, la historia de siempre, en el afán por el título (10) que no se obtiene desde que los Venados de Mazatlán acabaron con el cuadro, literal, precisamente, en territorio quisqueyano en 2016, ganando sus seis compromisos.

UN día como hoy, en 1963: John Clarkson, Elmer Flick, Sam Rice y Eppa Rixey son elegidos para el Salón de la Fama por la Asociación de Escritores de Beisbol. Rixey morirá antes de las ceremonias de inducción ese verano, lo que marca la primera vez que un miembro de Cooperstown fallece entre el momento de la elección y la ceremonia de entronización.

El jueves 27 de enero de 1972: los Algodoneros de Guasave se convirtieron en el equipo de expansión que más pronto obtiene el campeonato, en su segunda temporada, derrotando 2-1 a los Tomateros de Culiacán, en el sexto juego de la serie final.

Ganó Thor Scogan con salvamento de Alan Hrabosky y perdió Randy Cohen.

**”Es realmente difícil describir lo increíble que es jugar beisbol para aquellos que nunca han puesto las manos sobre la pelota y el bate”: anónimo.

EN seguidillas.- “Mi familia y yo pusimos el Salón de la Fama en el espejo retrovisor desde hace 10 años”: Roger Clemens... “¿Barry Bonds una vez más no elegido en el HOF? Alguien, por favor, intente explicar esto”: Anthony Rizo (Yanquis)...“Es un jugador (Barry Bonds) cuyos dones físicos no conocían límites, y cuyo deseo por algo más allá de la grandeza lo llevó a un lugar al que nunca tuvo que ir. Su codicia reflejaba la de la liga: la búsqueda incesante de más grande, mejor, más. Esta es la historia que exige ser contada, y no hay mejor lugar para contarla que en la sala de placas del Salón de la Fama”: Jeff Passan (ESPN).