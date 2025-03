Sedes alternas para Tomateros y Venados

CIUDAD DE MÉXICO.- Advertencia del presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique, a Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán: si en la aún lejana edición se vuelve a presentar una situación de inseguridad como la que abarcó toda la campaña 2024-2025, la liga recurrirá, asombrense, a sedes alternas.

Nos preguntamos si Manrique, quien ofreció una conferencia virtual, no supo de los llenos en el estadio de la capital sinaloense en la postemporada y serie final y en el puerto, concediendo que las asistencias estuvieron flojas, eso fue porque los Venados nunca “conectaron” con sus aficionados, parafraseando a los futboleros.

En Mazatlán la gente no ha renunciado a la sana y variada diversión, según se constató en el recién finalizado carnaval y los equipos de futbol de la primera división, varonil y femenil, no han suspendido ninguna velada no obstante la paranoia de su propietario.

Ojalá y para entonces la bola de cristal del titular de la LMP ofrezca un mejor panorama, aunque siendo francos, aún en el peor de los escenarios, no imaginamos a los Ley López y a los Toledo Ortiz aceptando mansamente un “cambio de cancha”.

UN día como hoy, en 1999 - El estelar jardinero central miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Joe DiMaggio, murió de cáncer de pulmón a los 84 años, en Hollywood, Florida.

Nacido en Martínez, California, DiMaggio llegó a las ligas mayores en 1936 a la edad de 21 años cuando Babe Ruth ya había regresado a Boston con los Bravos y Lou Gerhig se encontraba en su apogeo.

Bateó. .323 en su primera temporada y ayudó a los Yanquis de Nueva York a ganar la Serie Mundial de ese año, dando señales de lo que vendría más adelante en lo personal y para la organización.

Durante sus 13 años de carrera, DiMaggio participó en diez Series Mundiales y los Yankees ganaron el campeonato nueve veces. En 1941 logró su hito más famoso compilando un récord de 56 juegos consecutivos bateando de hit.

Mañanitas para Jim Rice (72), Vladimir Pérez (56) y Enrique Kerlegand (87). El 8 de marzo de 2008 murió en Guadalajara el cubano, Ossie Álvarez (76), ex jugador de cuadro ligamayorista y manager de los Tigres de México, Charros de Jalisco, Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán.

**“Quiero agradecer al señor por haberme convertido en un Yankee. Nadie me quitará el cetro hasta que yo lo entregue”.- Joe DiMaggio.

EN el Cactus y en la Toronja: Jonathan Aranda (.286, 0, 4), de 2-1, un doble (2) productor de dos, en el empate de los Rays de Tampa Bay con los Mellizos de Minnesota, 9-9... Luis Urías (.176, 0, 3), también un hit en dos turnos, mientras los Atléticos eran apaleados por los Guardianes de Cleveland, 12x5. Su compañero Alejo López (.400, 0, 1), de 2-0... El México americano, Jarren Durán (.278, 0, 2), igualmente de 2-1 y mandó a la goma a dos, en una aplastante victoria de los Medias Rojas de Boston, 20-5, sobre los Marlins de Miami... El zurdo Víctor González (0-0, 12.00), quien había estado dominante como invitado de los Angelinos de Anaheim (2), tuvo un peligroso tropiezo contra los Reales de Kansas City (8), admitiendo 3 hits—dos jonrones- y 4 carreras en un episodio.