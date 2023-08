CIUDAD DE MÉXICO._ Isaac Paredes (.257) llegó ayer a 26 jonrones y 80 impulsadas, cifras que lo afianzan en el primer lugar entre los Rays de Tampa Bay, que han ganado cuatro juegos consecutivos y siete de sus pasados 10.

El sonorense se encamina a una cosecha de 30 o más “vuelacercas” y, probablemente 100 empujadas, para codearse con la crema y nata del Big Show.

Sólo Vinicio Castilla, Adrián González y Jorge Cantú lograron campañas con ese doble dígito que no estaba en las proyecciones de Paredes, quien en sus recientes cuatro encuentros, bateó .444 (18-8) con 3 bambinazos y 9 empujadas.

DETRÁS de José Urquidy (2-3, 5.48), quien no registró decisión la noche del miércoles en Houston frente a los Medias Rojas (4.2 Ip, 8h, 4c, 3bb, 1k), Julio Urías (11-6, 4.15) abrirá el sábado en Boston, en jornada diurna.

Otra: Alex Verdugo (.279, 10, 49) tuvo el jueves una jornada de 4 hits, un jonrón, dos producidas y dos anotadas, en una paliza a domicilio de los Medias Rojas a los Astros de Houston.

Una más: en la misma jornada, Luis Urías (.188, 3, 16), de 6-2, mandó a la goma a uno y pisó el plato en dos ocasiones. En su nuevo equipo, el utility promedia .244 (41-10) con dos “home runs” y 11 cp.

Y, Joey Meneses (.281, 11, 70), se fue de 11-1 y un remolque en su primera visita a Yankee Stadium, donde los Nacionales de Washington superaron a los anfitriones en dos de tres batallas.

UN día como hoy, en 1985 -- Dwight Gooden gana su décimo cuarto juego consecutivo y el vigésimo de la temporada, 9 -3, sobre los Padres. Terminó con 24-4.

A sus 20 años y 9 meses de edad, Gooden es el lanzador más joven con 20 triunfos. Bob Feller era un mes mayor cuando logró 20 por primera vez en 1939.

El martes 25 de agosto de 1987--En la reanudación del quinto desafío suspendido por un apagón la noche anterior, Nelson Barrera conectó un jonrón con las bases llenas en el décimo episodio y los Diablos Rojos derrotaron 12x8 a los Tecolotes de los Dos Laredos para obtener su noveno título.

**”El día que lanzaba, bebía porque estaba celebrando o porque perdí y no podía dormir”.- Dwight Gooden.

EN seguidillas.- Dwight Gooden y Darryl Strawberry, dos fenómenos que pintaban para inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown, pero que quedaron cortos debido a sus adicciones, serán homenajeados por los Mets de Nueva York con el retiro de sus números... El lanzador que estuvo con los Naranjeros de Hermosillo el pasado invierno, Touki Toussaint, lo mantienen en la rotación abridora de los Medias Blancas de Chicago no obstante una cosecha de 1-6, 5.30... Los Tomateros de Culiacán tienen en los planes a Manuel Bañuelos (6-5, 4.19) que en 2022, preparando su viaje a Japón, no lanzó en la LMP. Falta ver si el zurdo, a quien las cosas no se le dieron como esperaba por tan lejanas tierras, finalmente comparece.